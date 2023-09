Ex studente 34enne dell’università medica Erasmus, neonazista, con precedenti penali e problemi mentali. Ecco l’identikit dell’uomo che ieri – in una doppia sparatoria – ha ucciso tre persone a Rotterdam. È stato riconosciuto come Fouad L., si professa neonazista e alcolista e ha precedenti per maltrattamento di animali, come riferiscono alcuni media olandesi.

Secondo quanto ricostruito il giovane, in tenuta da combattimento, ha prima aperto il fuoco in un appartamento della città olandese – dove ha ucciso una donna e una ragazzina di 14 anni – e poi si è precipitato nell’Ateneo, dove ha freddato una docente. Il “casus belli” sarebbe stato una lite con la professoressa.

L’omicida era anche un utente abituale della piattaforma 4Chan, usata da hater e bacino di messaggi violenti, razzisti e antisemiti.

