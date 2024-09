La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha presentato la sua squadra di governo.

Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte per la nuova Commissione, di cui una andrà a Raffaele Fitto, attuale ministro per gli Affari europei e il Pnrr del Governo Meloni, cui è stata assegnata la delega alla Coesione e alle Riforme.

Le altre cinque vicepresidenze esecutive vanno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas e alla romena Roxana Minzatu.

Per quanto riguarda i Commissari, ecco le deleghe assegnate da Von der Leyen:

Maroš Šefčovič (Slovacchia): Commissario per il Commercio

Andrius Kubilius (Lituania): Commissario per la Difesa e lo Spazio

Piotr Serafin (Polonia): Commissario per il Budget

Magnus Brunner (Austria): Commissario agli Affari interni e alle migrazioni

Wopke Hoekstre (Olanda), commissario per il Clima

Oliver Varhelyi (Ungheria): Commissario alla Salute e al benessere animale

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Commissario all'Economia e alla semplificazione

Dan Jorgensen (Danimarca): Commissario all'Energia

Apostolos Tzitzikostas (Grecia): Commissario ai Trasporti

Christophe Hansen (Danimarca): Commissario all'Agricoltura

Michael McGrath (Irlanda): Commissario alla Giustizia e allo Stato diritto

«I commissari rappresentano la Commissione e l’Europa, non i singoli Paesi. E questo vale per tutti», ha commentato Von der Leyen presentando la squadra.

Quanto alla nomina di Fitto, «l’Italia è un Paese molto importante», ha detto la presidente della Commissione, aggiungendo che «Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città e porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita».

