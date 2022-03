Sembrano spiragli di speranza le frasi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto a un gruppo di giornalisti indipendenti russi alla vigilia dei nuovi colloqui tra Kiev e Mosca che si dovrebbero svolgere domani e dopodomani in Turchia.

Zelensky ha confermato di essere disposto ad accettare lo status di neutralità del suo Paese come parte di un accordo di pace con la Russia: "Lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo". Era la prima richiesta di Mosca "e per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo". Ma, ha anche sottolineato, qualsiasi accordo dovrà essere sottoposto al popolo ucraino in un referendum. L’obiettivo è comunque quello di “ripristinare una vita normale” e, ovviamente, "le questioni del Donbass e della Crimea devono essere discusse e risolte" nei colloqui di pace.

Sul fronte Usa, il presidente Joe Biden è finito nella bufera per aver definito Putin “un macellaio” che “non può restare al potere”. Ma ha voluto specificare che quella frase non faceva riferimento alla richiesta di un cambio di regime a Mosca.

La Germania intanto valuta l'acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco di Mosca: "È certamente uno dei problemi di cui stiamo discutendo, e per una buona ragione - ha detto il cancelliere tedesco Scholz -. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo un vicino pronto a usare la violenza per far valere i propri interessi".

La Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative, dice l'ultimo rapporto operativo dell'esercito ucraino. Lasciata anche la cittadina di Slavutych, abitata in gran parte dai lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl. Nessun ritiro invece da Mariupol, la città sotto assedio. Zelensky ha parlato di "catastrofe umanitaria", affermando che le forze russe hanno portato via dalla città oltre 2.000 bambini: "La loro posizione esatta è sconosciuta. Possono essere lì con o senza genitori: è spaventoso, li tengono come merce di scambio".

***

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 7.58 – Zelensky: “I russi mettono i soldati caduti nei sacchi per la spazzatura”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato le autorità russe per il trattamento riservato ai loro soldati caduti al fronte, i cui corpi vengono abbandonati o riportati in patria in ciò che ha definito "sacchi della spazzatura". Lo riporta il Kyiv Independent. "È spaventoso perché quando è così che trattano la propria gente, allora come trattano gli altri? È barbarie e finirà male".

***

Ore 7.42 - Bombardata Rubizhne, un morto

Le truppe russe hanno attaccato stamattina la città di Rubizhne, nella regione di Lugansk, nell'est dell'Ucraina. Ci sono almeno un morto e un ferito. Lo annuncia il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai su Telegram. "Bombardamento mattutino a Rubizhne: abbiamo morti e feriti", si legge nel post, riportato da Ukrinform. "Danneggiata una casa - aggiunge -, ritrovato il corpo di una vittima, il ferito è stato portato in ospedale in ambulanza. Il numero delle vittime è ancora in fase di definizione".

(Unioneonline/s.s.)

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata