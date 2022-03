Un convoglio umanitario composto da 11 autobus sarebbe stato sequestrato dai russi mentre viaggiava verso Mariupol per mettere in salvo civili in fuga dalla città. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento su Telegram. “Dipendenti del servizio di emergenza statale e autisti di autobus sono stati fatti prigionieri”, ha precisato: “Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari”.

Fornendo invece un aggiornamento sui colloqui tra Kiev e Mosca ha scritto sulla pagina Facebook del governo: “Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. È impegnativo. A volte scandaloso". "Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi – ha sottolineato ancora - e mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto”.

A parlare ieri del conflitto è stata anche Ursula von der Leyen al Forum umanitario europeo. Secondo la presidente dell’Ue l’aggressione da parte della Russia “ha conseguenze ben oltre l’Europa” e “minaccia la sicurezza alimentare in tutto il mondo”. L’Unione europea, ha anticipato, contribuirà con 2,5 miliardi di euro fino al 2024 “per aiutare le regioni più colpite dall'insicurezza alimentare e adottare misure speciali per aumentare la produzione alimentare europea”.

Negli Usa, invece, il presidente Joe Biden imporrà sanzioni a 300 componenti della Duma (la Camera bassa del Parlamento russo). L’annuncio ufficiale arriverà probabilmente domani quando il numero uno di Washington sarà a Bruxelles per prendere parte al vertice della Nato, all'incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull'Ucraina.

La diretta di ora in ora:

Ore 8.34 – “121 i bambini rimasti uccisi”

Al 28esimo giorno dell'invasione russa in Ucraina, sono stati uccisi 121 bambini e altri 167 sono rimasti feriti. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino sulla sua pagina Facebook. I bombardamenti hanno colpito 548 strutture educative, 72 delle quali sono state completamente distrutte, ha detto. “La situazione peggiore è nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kyiv, Kherson, Chernihiv e a Kiev. Colpiti dalle bombe russe anche scuole di medicina, arti,

impianti sportivi, biblioteche”.

Ore 7.42 – Colpito edificio a Rubizhne, uccisi due bambini

Due bambini e un adulto sono rimasti uccisi per l'esplosione di un colpo dell'artiglieria russa su un edificio a Rubizhne, nel distretto di Luhansk. Lo ha riferito il governatore Serhiy Gaidai sul suo canale Telegram, citato da The Kyiv Independent. La granata è esplosa al quinto piano del palazzo.

Ore 7.27 – Zelensky, 100mila persone intrappolate a Mariupol

Centomila persone sono rimaste intrappolate nella città in rovina di Mariupol, affrontando la fame sotto "costanti" bombardamenti russi. Lo dice in un video, citato da diversi media internazionali, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha fatto appello per il rilascio di un convoglio umanitario catturato dalle forze russe.

