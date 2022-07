"Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas, persino a un'interruzione completa della fornitura da parte della Russia".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria dell'Eurocamera.

"Oggi, complessivamente, 12 Stati membri sono direttamente interessati da riduzioni parziali o totali della fornitura di gas – ha aggiunto -. È evidente: Putin continua a usare l'energia come un'arma. Per questo la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza europeo. Presenteremo questo piano e gli strumenti necessari entro la metà di luglio".

Sul fronte dei combattimenti l’esercito ucraino ha respinto l'assalto delle truppe russe vicino a Dolyna, in direzione di Sloviansk, città dell'Ucraina orientale ritenuta dalla Federazione cruciale dopo Lysychansk e Severodonotesk. Lo afferma lo Stato Maggiore ucraino nel suo report della mattina, citato da Ukrinform.

Secondo l'esercito di Kiev, le forze militari della Federazione sono state ricacciate indietro vicino a Dolyna.

Sono in corso intanto pesanti bombardamenti con mortai e artiglieria lungo la linea di contatto nelle direzioni di Avdiyivka, Kurakhiv, Novopavlivka e Zaporizhia.

La giornata di ora in ora:

Ore 14.10 – Bombe su Toretsk, nel Donetsk

Le truppe russe hanno lanciato attacchi missilistici sulla città di Toretsk, nella regione di Donetsk. Tre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo afferma il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda.

"Toretsk è sotto il fuoco russo. I razzi hanno colpito due case. Si sa sicuramente di una persona ferita. Inoltre, secondo le informazioni preliminari, tre persone sono sotto le macerie: è in corso un'operazione di salvataggio", ha affermato Kyrylenko.

Ore 13.55 – Poroshenko: “Vogliamo la pace, ma dipende da Putin”

"Non c'è nessun'altra nazione al mondo che voglia la pace più dell'Ucraina, noi abbiamo pagato un prezzo salato per questo. Decine di migliaia di civili che hanno perso la vita a causa della ferocia di Putin. Ora la pace in Ucraina non dipende quindi da Kiev, da Bruxelles, o Washington, dipende da Putin". Lo ha detto l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, intervistato da Sky TG24. "Non so di che altro abbia bisogno Putin dall'Ucraina per soddisfare il suo appetito di sangue ma il modo più breve per arrivare alla pace è darci più armi", ha aggiunto, esortando il governo italiano, definito in un "ruolo cruciale", a fornire "il sostegno a una coalizione contro Putin", "la strada più veloce per la pace".

Ore 12.30 – Di Maio: “La Nato uno strumento difensivo ma serve una visione matura”

"Come l'aggressione russa all'Ucraina dimostra, ma lo stesso vale per le sfide che caratterizzano il nostro fianco sud, non possiamo tutelare la nostra sicurezza limitandoci a un contenimento difensivo statico ai nostri confini. Occorre una visione matura e sofisticata dei fenomeni che interessano la sicurezza del nostro vicinato". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla conferenza "Inside the new strategic concept 2022: la Nato verso il futuro".

Ore 11.15 – Mosca: “Nessun contatto concreto con il Papa”

Sul possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Papa Francesco occorre preparare una visita di alto livello, ma finora non ci sono stati contatti concreti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax.

Ore 9.10 – Mosca a Kiev: “Non attacchiamo le nostre città”

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che le affermazioni dell'Ucraina secondo cui l'esercito russo attaccherebbe le proprie città sono menzogne. "In una parola, sono bugie. I fatti sono noti, il nostro ministero della Difesa presenta i fatti quotidianamente", ha precisato Lavrov, rispondendo a una domanda della Tass durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al colloquio con l'omologo vietnamita Bui Thanh Son.

Ore 7.50 – Regno Unito: “In una settimana i russi avanzano di 5 chilometri a Izyum”

"Nell'ultima settimana, le forze russe sono probabilmente avanzate di altri 5 chilometri lungo la strada principale E40 da Izyum, di fronte alla resistenza ucraina estremamente determinata". Lo afferma il rapporto dell'intelligence del ministero della Difesa britannico nell'aggiornamento quotidiano su Twitter. La battaglia per Sloviansk sarà probabilmente la prossima sfida chiave nella lotta per il Donbass mentre le forze russe si avvicinano e sono a 16 chilometri dalla città di Donetsk, dice il report.

