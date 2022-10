Torna la paura a Kiev.

Diverse forti esplosioni hanno colpito questa mattina il centro della capitale ucraina. "Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti", ha scritto in un tweet il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko.

"Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky", sostiene l'agenzia statale russa Ria Novosti. "L'attacco aereo continua, chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi. La difesa aerea opera nella regione. L'allerta aerea è ancora in corso. Teniamo duro", le parole del governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba.

Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana di Kiev sono state adibite a rifugi.

Esplosioni anche a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (est), Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest).

Ancora missili nella notte anche nel centro di Zaporizhzhia. "Il terrore del nemico continua. Un altro condominio è stato distrutto in un attacco missilistico sul centro di Zaporizhzhia. Ci sono vittime", ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh.

Nelle ultime ore il presidente russo Vladimir Putin ha alzato i toni accusando pubblicamente Kiev per l'attacco al ponte in Crimea che collega la Russia alla penisola annessa nel 2014: è stata, ha detto, opera dei "servizi speciali dell'Ucraina", che hanno commesso "un atto di terrorismo" contro "un'infrastruttura civile critica della Russia".

Un'operazione di intelligence in cui sono stati "coinvolti cittadini russi e stranieri", ha denunciato il presidente del Comitato investigativo di Mosca Alexander Bastrykin, annunciando che le indagini verranno ora affidate agli 007 dell'Fsb e al ministero dell'Interno. Un coinvolgimento dell'intelligence ucraina sarebbe stato ammesso anche da un funzionario anonimo di Kiev al New York Times.

Le parole di Putin aprono la strada alla risposta militare russa, che potrebbe essere definita durante il Consiglio di sicurezza convocato per oggi dallo zar. Sul tavolo ci sono tutte le opzioni, dalla rappresaglia con armi convenzionali al temuto ricorso al nucleare tattico, previsto dalla dottrina della Russia in caso di minaccia alla sua integrità territoriale. Tanto più che, oltre alla Crimea, gli 007 dell'Fsb hanno denunciato pubblicamente che in una settimana sono stati registrati oltre 100 bombardamenti ucraini nelle regioni frontaliere di Bryansk, Kursk e Belgorod: una dichiarazione che sembra accelerare un'escalation nella rappresaglia.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 9 – Bombe a Kiev, Zelensky: “I russi stanno cercando di spazzarci via”

"Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti". Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Ore 7.45 – Almeno un morto e cinque feriti a Zaporizhzhia

Almeno un civile è morto e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo della notte scorsa che ha centrato un condominio di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian. "Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un civile. Alle sei del mattino il bilancio è di un un morto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c'è un bambino che ha riportato tagli da frammenti di vetro", ha scritto Kurtev. L'attacco è avvenuto poco prima della 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia) e proseguono in queste ore le ricerche di eventuali altre vittime o sopravvissuti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata