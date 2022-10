L’Ucraina ha bombardato il ponte Kerch, che collega la Russia alla Crimea e con i suoi 19 chilometri è il più lungo d’Europa. Il ponte è andato in buona parte distrutto, bloccando i collegamenti tra Crimea e Russia e rendendo più difficili i rifornimenti ai militari, ma Mosca ha detto che è attivo un servizio di traghetti, che i lavori di ripristino iniziano immediatamente e che già da stasera dovrebbe tornare operativa la ferrovia che attraversa il ponte. Nell’esplosione sono morte tre persone, ha fatto sapere la commissione d’inchiesta russa creata ad hoc per indagare sull’episodio.

Il vasto incendio provocato da un camion bomba non è stato rivendicato ufficialmente da Kiev, ma da esponenti del governo e persone vicine a Zelensky sono arrivate dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi.

Intanto l’agenzia ucraina Unian, citando fonti delle forze di sicurezza, fa sapere che si tratta di un’operazione speciale dei servizi segreti ucraini.

Poi ci sono i tweet del consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak (“Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto”) e del segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina Oleksyi Danilov, che in un video postato su Twitter suggerisce che questo sia il “regalo di compleanno” a Vladimir Putin, che ieri ha compiuto 70 anni. Il video infatti mette insieme due filmati: prima l'esplosione che ha pesantemente danneggiato il ponte, poi Marylin Monroe che canta “Tanti auguri a te”.

Lo stesso ministero della Difesa ucraino ha lanciato un messaggio di sfida a Mosca: “L’incrociatore Moskva e il ponte di Kerch – due noti simboli del potere russo nella Crimea ucraina – sono stati abbattuti. Russi, quale sarà il prossimo della lista?”.

Dal canto suo Mosca ha risposto a questi commenti per bocca della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova: “Frasi che denotano la natura terroristica di Kiev”, ha detto, sottolineando come ad essere stata colpita sia un’infrastruttura civile.

(Unioneonline)

La giornata di ora in ora:

Ora Kiev suggerisce una “pista russa”

L'esplosione sul ponte della Crimea suggerisce una "pista russa". E' quanto sostiene la presidenza ucraina. Il consigliere del capo dell'ufficio del presidente Mikhail Podolyak considera l'esplosione sul ponte di Crimea "una manifestazione del conflitto" tra le forze di sicurezza russe, in particolare "tra l'FSB da un lato e il Ministero della Difesa/Stato maggiore della Federazione Russa dall'altro". Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

***

Generale Surovikin al comando delle operazioni russe in Ucraina

"Il generale Serghei Surovikin è stato nominato al comando del gruppo congiunto delle forze impegnate nell'operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

***

Mosca: "Ferrovia sul ponte operativa entro le 20”

L'operatività della linea ferroviaria del ponte di Crimea dovrebbe essere ripristinata entro le 20:00, orario di Mosca. Lo fa sapere il ministero dei Trasporti russo, riporta Interfax, precisando che è stata condotta "la valutazione iniziale delle condizioni dell'infrastruttura ferroviaria del ponte di Crimea per vedere se i treni possono attraversarlo. Sono in corso le riparazioni".

***

Tre morti nell’esplosione

L'esplosione che ha parzialmente distrutto il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, ha provocato la morte di almeno tre persone. Lo ha reso noto la commissione d'inchiesta russa citata dalla Tass.

***

“Incrociatore e ponte abbattuti, quale sarà il prossimo della lista?”

"L'incrociatore Moskva e il ponte di Kerch - due noti simboli del potere russo nella Crimea ucraina – sono stati abbattuti. Russi, quale sarà il prossimo nella lista?": lo scrive oggi su Twitter il ministero della Difesa ucraino.

Il messaggio ha il sapore di una sfida a Mosca e allo stesso tempo sembra rivendicare la paternità dell'incendio che oggi ha distrutto parzialmente il ponte di Crimea. Un simbolo proprio come lo era l'incrociatore Moskva, colpito dalle forze ucraine lo scorso aprile. Lo riporta Ukrinform.

***

Mosca: “I lavori di ricostruzione cominciano oggi stesso”

I lavori di ricostruzione del ponte di Crimea inizieranno oggi stesso: lo ha scritto su Telegram il premier della Crimea annessa alla Russia, Sergey Aksyonov, come riporta la Tass. "I lavori di ricostruzione del ponte di Crimea non comporteranno burocrazia. Inizieremo oggi, non appena il Comitato Investigativo e il Servizio di Sicurezza Federale completeranno il loro lavoro", ha affermato. Sono crollate almeno tre campate della struttura.

***

L’esplosione opera dei servizi ucraini

L'esplosione del camion bomba sul ponte in Crimea è stata un'operazione speciale dello Sbu, i servizi ucraini: lo scrive l'agenzia ucraina Unian citando fonti delle forze di sicurezza.

***

Mosca: “Ucraina terrorista”

La reazione del governo ucraino all'incendio scoppiato oggi sul ponte di Crimea denota la sua "natura terroristica": lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riporta la Tass. "La reazione del regime di Kiev alla distruzione di un'infrastruttura civile evidenzia la sua natura terroristica", ha detto Zakharova, commentando le osservazioni dei funzionari ucraini.

***

Il ponte bombardato in Crimea un “regalo di compleanno a Putin”

Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina, rivendica in qualche modo l’attacco al ponte che collega la Russia alla Crimea, suggerendo che sia una sorta di “regalo di compleanno” a Vladimir Putin, che ieri ha compiuto 70 anni. Danilov infatti ha postato su Twitter che mette insieme due filmati: l’esplosione che ha danneggiato il ponte di Kerch e Marylin Monroe che canta “Tanti auguri a te”.

Anche il consigliere di Zelensky Mykhailo Podolyak ha twittato, riferendosi al ponte, che “tutto ciò che è illegale deve essere distrutto”.

Raid russo, la centrale di Zaporizhzhia senza energia

"Alle 00:59, a causa di un altro bombardamento da parte delle truppe russe, l'ultima linea di comunicazione con il sistema di alimentazione a 750kV della centrale nucleare di Dniprovska è stata danneggiata. Di conseguenza la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta senza energia elettrica". Lo scrive su Telegram il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, aggiungendo che "i generatori diesel si accendono automaticamente e le forniture disponibili di gasolio per il loro lavoro in questa modalità saranno sufficienti per dieci giorni". "È necessario riparare e ripristinare il funzionamento delle linee" conclude.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI i video del conflitto)

© Riproduzione riservata