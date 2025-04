«Non sono contento degli attacchi russi a Kiev. Non necessari, e in un pessimo momento. Vladimir, STOP! Muoiono 5000 soldati a settimana. Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda!». Lo scrive Donald Trump su Truth.

Più duro il commento agli ultimi attacchi di Mosca in Ucraina, con molte vittime civili, da parte dell’Ue: «Mentre afferma di cercare la pace, la Russia ha lanciato un attacco aereo mortale su Kiev. Questa non è una ricerca della pace, ma una sua presa in giro. Il vero ostacolo non è l'Ucraina, ma la Russia, i cui obiettivi bellici non sono cambiati», ha scritto su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.

Intransigente anche il presidente francese Emmanuel Macron, che, in visita in Madagascar, ha lanciato un appello proprio a Putin, affinché «smetta di mentire sull'Ucraina».

Lo stesso Macron ha punto gli Usa: «Gli americani devono prendersela soltanto con una persona, il presidente Putin», le parole del leader di Parigi, commentando lo stallo nei negoziati per arrivare al cessate il fuoco.

