Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Ne dà notizia l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede.

Il presidente, viene spiegato, «ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo ucraino». Hanno anche parlato del «lavoro congiunto sulla Formula per la Pace».

Sempre oggi il leader ucraino ha inviato altri ringraziamenti: quelli “al presidente Usa Joe Biden, il Congresso e il popolo americano per il pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari annunciato ieri. Ulteriori missili e componenti di difesa aerea, armi anticarro, munizioni, sminamento e altre attrezzature copriranno le esigenze più urgenti dell'Ucraina», e ha sottolineato su X che «la leadership Usa nella coalizione di oltre 50 Paesi che forniscono aiuti militari all'Ucraina è fondamentale per contrastare il terrorismo e l'aggressione non solo in Ucraina ma in tutto il mondo», elogiando «la decisione storica di fornire all'Ucraina jet F-16. Saremo sempre grati per tutto questo supporto».

Infine il leader ucraino ha ribadito che «per difendere la libertà e la sicurezza non solo in Ucraina e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dobbiamo continuare a rispondere all'aggressione russa in corso nel modo più energico e risoluto possibile».

(Unioneonline/s.s.)

