Trentunesimo giorno di guerra, con i primi segnali di un cambio di strategia russo nella guerra all’Ucraina.

Le truppe di Vladimir Putin si starebbero, infatti, allontanando da Kiev, mentre l’esercito ucraino riguadagna posizioni a ovest della capitale. Il governo russo ha già annunciato di essere intenzionato a concentrarsi sulla “liberazione” del Donbass. E trapela anche l’eventuale data di fine del conflitto, che potrebbe coincidere con la giornata del 9 maggio.

Ieri un accordo fra Stati Uniti e Ue per aumentare la fornitura statunitense di gas all’Europa e ridurre al tempo stesso la dipendenza dal gas russo. Nel frattempo la Casa Bianca ha già annunciato un “importante discorso” di Joe Biden, attualmente in visita in Polonia.

Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare alla nazione, con un nuovo video in cui sostiene che la Russia ha finora perso oltre 16.000 militari in Ucraina. "Tra i caduti ci sono il comandante di una delle armate di occupazione e il secondo in comando della flotta del mar Nero", dice. Per poi esortare a negoziati che siano "significativi" e ricordare che la sovranità dell'Ucraina deve essere garantita e l'integrità territoriale deve essere assicurata.

Ore 7 – Sirene antiaereo in molte città ucraine

Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L'allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell'est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est.

Ore 6 – Onu: “Crescenti informazioni” su fosse comuni a Mariupol

L'Onu ha ricevuto un numero "crescente" di informazioni che confermerebbero l'esistenza di fosse comuni nella città ucraina assediata di Mariupol, e ha ottenuto "informazioni satellitari" su una di queste fosse comuni. Lo ha affermato Matilda Bogner, capo della missione delle Nazioni Unite di monitoraggio in Ucraina, come riferisce la Cnn.

Ore 01.40 - Kiev, gruppo militare russo voleva uccidere Zelensky

Il gruppo militare russo Wagner voleva uccidere Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal. È quanto riferito dalla Cnn. “Volevano assassinare la leadership dell’Ucraina: il nostro presidente e primo ministro. Questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo”, ha detto Lubkivskyi, secondo cui il complotto è stato confermato dai servizi segreti ucraini e dalle forze speciali incaricate di proteggere Zelensky. “Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale”, ha affermato.

Ore 01.00 - Allarme traffico esseri umani, Interpol in Moldavia

L’Interpol ha inviato una sua squadra in Moldavia in risposta all’alto rischio di traffico di esseri umani. È quanto si teme si verifichi in seguito alla massiccia ondata di profughi in arrivo nel Paese dall’Ucraina. Lo riferisce la Bbc citando un comunicato dell’organizzazione globale di Polizia. Dall’inizio dell’invasione russa sono circa 380mila gli ucraini fuggiti nella vicina Moldavia, che ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti ed è uno dei paesi più poveri d’Europa.

