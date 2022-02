“Non vogliamo una guerra tra Russia e Nato, che non avrebbe vincitori”.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo l’incontro – durato cinque ore – con il leader francese Emmanuel Macron, volato a Mosca per mediare a favore di una de-escalation della situazione ad alta tensione ai confini con l’Ucraina, dove da mesi Mosca sta ammassando truppe, con l’intenzione, questo il sospetto occidentale, di un’aggressione.

"Da parte nostra - ha detto il capo del Cremlino - faremo di tutto per trovare dei compromessi che potranno soddisfare tutti".

Il numero uno del Cremlino non ha però rinunciato a pungere: “La Nato è tutt'altro che un'organizzazione pacifica", ha rimarcato in conferenza stampa. Auspicando comunque la volontà di "proseguire gli sforzi diplomatici per trovare soluzioni di compromesso"

Anche Macron si dice fiducioso che le parti possano trovare le basi per una distensione: “Abbiamo avuto una discussione che ha consentito di formulare una serie di proposte sulle quali credo di poter dire che ci siano elementi di convergenza fra la Russia e la Francia", ha dichiarato il presidente francese dopo il colloquio con Putin.

