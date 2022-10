Altra giornata di combattimenti in Ucraina, dove la connessione internet, e in particolare nella regione di Kiev, è scesa a circa l'80% dei livelli ordinari con la compagnia energetica nazionale Ukrenergo che nella notte ha introdotto blackout a rotazione.

Lo rende noto il servizio di monitoraggio Netblocks.

Ukrenergo aveva annunciato già tre giorni fa la possibilità di tali blackout, in seguito agli attacchi russi contro "le infrastrutture energetiche nelle regioni centrali e settentrionali dell'Ucraina".

Nel frattempo le forze russe, dopo nuovi attacchi con i droni, hanno colpito questa mattina la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, con missili S-300: lo ha reso noto alle 10:00 ora locale (le 9:00 in Italia) il governatore Vitaliy Kim, come riporta il Guardian. "Non ci sono state vittime o distruzioni", ha scritto Kim, "solo i prati si sono rovinati".

Il presidente russo Vladimir Putin ha proclamato la legge marziale nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk.

La giornata di ora in ora:

Allerta aerea in tutta l'Ucraina

A partire dalle 10:16 ora locale (le 9:16 italiane, ndr) un'allerta di raid aereo è stata dichiarata in tutta l'Ucraina, ad eccezione della Crimea temporaneamente occupata. Lo rendono note le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda.

***

Ucraina, colpita infrastruttura energetica nel sud del Paese

Le forze russe hanno colpito nelle prime ore di questa mattina una società industriale e un'infrastruttura energetica nel distretto di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Valentyn Reznichenko, come riporta il Kyiv Independent. Si segnalano gravi danni, ma secondo le informazioni preliminari non ci sono vittime, ha scritto Reznichenko.

***

Kiev, nuovo attacco russo nel sud, abbattuti 14 droni

Le forze russe hanno nuovamente attaccato nella notte la regione di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, con droni kamikaze Shahed-136 di fabbricazione iraniana e 14 di questi velivoli sono stati abbattuti dall'esercito ucraino, dalla Guardia Nazionale e dalla polizia: lo ha reso noto il Comando aereo meridionale ucraino, come riporta il Kyiv Independent.

