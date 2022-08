Le truppe russe hanno lanciato nelle prime ore di oggi diversi attacchi missilistici sulla regione di Odessa. Si apre così il 175esimo giorno di guerra fra Mosca e Kiev.

I bombardamenti sono avvenuti tra le 2:50 e le 3:30 ora locale (3:50 e 4:30 in Italia), spiega il capo dell'amministrazione militare regionale Serhii Bratchuk. Al momento non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni e vittime, specifica la fonte.

Nel frattempo Zelensky lancia un appello ai suoi: "Ogni giorno e ogni notte assistiamo a nuove segnalazioni di esplosioni nel territorio temporaneamente occupato dagli invasori. E chiedo ora a tutta la nostra gente in Crimea, in altre regioni del sud dell'Ucraina, nelle aree occupate del Donbass e nella regione di Kharkiv di prestare molta attenzione. Per favore, non avvicinatevi alle installazioni militari dell'esercito russo e a tutti quei luoghi dove immagazzinano munizioni e attrezzature e dove tengono il loro quartier generale". "Meno opportunità hanno gli occupanti di far male e uccidere gli ucraini – ha proseguito Zelensky – prima saremo in grado di porre fine a questa guerra liberando la nostra terra".

Nella notte l'agenzia pubblica ucraina per l'energia nucleare, Energoatom, ha denunciato un attacco informatico russo "senza precedenti" contro il suo sito ufficiale, specificando che il funzionamento del portale non era stato interrotto. "Il 16 agosto 2022, il più potente attacco informatico dall'inizio dell'invasione russa ha avuto luogo contro il sito web ufficiale di Energoatom", si legge in una nota su Telegram. Il sito "è stato attaccato dal territorio russo", si precisa nella nota.

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 9 – Attacchi missilistici su Odessa: tre feriti

Tre civili sono stati feriti negli attacchi missilistici sferrati stamattina dalle forze russe contro la regione di Odessa: lo ha detto Serhii Bratchuk, capo dell'amministrazione militare regionale, citato dall'agenzia di stampa Ukrinform. I raid hanno causato "distruzione e un incendio in un centro ricreativo della regione di Odessa e di diversi edifici privati nelle vicinanze", ha aggiunto, specificando che sono in corso operazioni di salvataggio.

***

Ore 8.30 – Quattro navi con cereali partite da Odessa e Chornomorsk

"Questa mattina, altre quattro navi che trasportano farina, olio di semi di girasole e mais sono partite dai porti ucraini di Odessa e Chornomorsk". Lo fa sapere il ministero della Difesa turco in un comunicato secondo cui "le spedizioni di grano dai porti dell'Ucraina continuano come previsto". Dopo che le esportazioni di cereali dall'Ucraina attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero sono state sbloccate, 36 navi - dal primo al 15 agosto - sono state autorizzate a partire dai porti ucraini o a raggiungerli per caricare grano e altri prodotti alimentari. Ad oggi le navi partite dall'Ucraina sono in tutto 21.

***

Ore 7.40 – Ucraina: crolla edificio tre piani in Lugansk, cinque morti

Un edificio è crollato nella città di Lisichansk, situata nell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr), nel Donbass, uccidendo cinque persone. Lo ha reso noto l'ufficiale della milizia locale di Lpr, Andrey Marochko, citato dall'agenzia di stampa Tass. "Un edificio di tre piani è crollato, uccidendo cinque persone", ha scritto l'ufficiale su Telegram, aggiungendo che l'incidente è avvenuto ieri. Marochko ha aggiunto che quattro persone potrebbero essere seppellite sotto le macerie ed è in corso un'operazione di salvataggio, così come gli sforzi per stabilire la causa dell'incidente.

***

Ore 7 – Lloyd chiama Reznikov, punto su assistenza a sicurezza

ll segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov delle "esigenze di assistenza alla sicurezza, immediata e a lungo termine, dell'Ucraina". Lo riferisce il Pentagono in una nota. Reznikov ha fornito un aggiornamento della situazione sul campo. I due ministri hanno anche parlato della prossimo riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina.

(Unioneonline)

