Mentre le truppe di Kiev proseguono nella loro controffensive, Mosca invia 1.300 soldati ceceni nella regione di Kherson, Ucraina meridionale. Lo rende noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

L'agenzia di stampa ucraina Unian riferisce che i militari sono uomini del leader ceceno Ramzan Kadyrov, soldato fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin. Si tratta dei cosiddetti “Kadyrovtsy”, ossia la famigerata milizia paramilitare che opera al fianco di Kadyrov.

Proseguono anche i bombardamenti con due civili uccisi e cinque rimasti feriti nella regione di Donetsk. Oggi, invece, a Kiev è arrivata a sorpresa il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock. La sue presenza ha come intento quello di dimostrare il sostegno di Berlino all’Ucraina: “Oggi mi trovo a Kiev per dimostrare che possono continuare a contare su di noi. Che continueremo a stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, con forniture di armi e sostegno umanitario e finanziario", ha dichiarato l’esponente del governo.

La giornata di ora in ora:

Bombe russe su regione Kharkiv, uccisa una donna

Una donna di 62 anni è morta la notte scorsa a causa dei bombardamenti russi nella regione di Kharkiv: lo ha reso noto il Servizio di emergenza statale, secondo quanto riporta Ukrinform. La donna è stata uccisa nel villaggio di Vodolaha quando un missile russo ha colpito la sua casa. "Il nemico ha nuovamente colpito la regione di Kharkiv con missili nella notte. Nell'insediamento di Nova Vodolaha, una casa privata è stata colpita e danneggiata in modo significativo", ha precisato il Servizio di emergenza in un comunicato.

