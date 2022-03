Le forze ucraine continuano la resistenza e hanno ripreso il controllo di due cittadine: Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia.

Il presidente Volodymyr Zelinsky in un video chiede con insistenza all’Occidente nuovi aiuti militari per salvare altri territori come Mariupol: “Ci servono altri tank e aerei. L'Ucraina - ha spiegato – non può abbattere i missili russi con fucili e mitra”, denunciando la lentezza nelle forniture al suo Paese e chiedendo, polemicamente: “Chi guida la comunità Euro-atlantica? È ancora Mosca, attraverso l'intimidazione?”.

“I nostri partner – ha detto ancora – hanno carri armati e sistemi di difesa aerea, ma semplicemente si stanno ricoprendo di polvere. Tutto questo serve per la libertà non solo dell’Ucraina ma anche dell’Europa. La posizione dell’Ucraina deve essere ascoltata. E se non la volete ascoltare sentite almeno le esplosioni che avvengono vicino al confine polacco. Oppure state aspettando che arrivino i carri russi?”.

Poi le accuse a Mosca che “sta facendo di tutto affinché nel nostro Paese avvenga la de-russificazione perché, per colpa vostra, gli ucraini che hanno sempre parlato in russo scelgono ora di allontanarsi da questa lingua associandola con esplosioni e omicidi”. Quei militari “hanno l’ordine di distruggere ospedali, scuole, chiese, memoriali dell’Olocausto, tutto ciò che rende il nostro un popolo. Ottanta anni fa i nazisti hanno cercato di prendere l’Europa allo stesso modo in cui agiscono gli occupanti dell’Ucraina. Nessuno glielo perdonerà. Dovranno risponderne, probabilmente non a Norimberga ma il senso sarà quello. Vedrete. Lo garantiremo”.

Intanto secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Kiev, un altro generale russo, il settimo, sarebbe stato ucciso: si tratta di Yakov Rezantsev, morto durante un attacco vicino a Kherson.

***

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 10.07 – Colpito un deposito di missili per la difesa aerea vicino a Kiev

Missili russi lanciati da navi nel Mar Nero hanno colpito e distrutto un deposito di missili e sistemi difensivi nei pressi di Kiev, secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe. Il deposito, aggiunge il ministero, conteneva sistemi di difesa aerea S-300 e missili Buk. La stessa fonte precisa che il deposito di carburante colpito ieri nei pressi di Kiev, che riforniva le truppe ucraine nelle regioni occidentali del Paese, è stato raggiunto da missili a lunga gittata lanciati da aerei.

***

Ore 9.05 – Concordati due corridoi umanitari dal Donbass

Due corridoi umanitari nelle regioni di Donetsk e Lugansk sono stati concordati per oggi. Lo ha reso noto il ministro per la reintegrazione dei territori occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, durante un briefing. "Ad oggi sono stati concordati due corridoi umanitari per le regioni di Donetsk e Lugansk: dalla città di Mariupol alla città di Zaporizhia con mezzi propri. Mentre è stata concordata l'evacuazione centralizzata in autobus da Berdyansk a Zaporizhia", ha affermato il ministro aggiungendo che 15 autobus sono in partenza da Zaporizhia su questo tragitto.

***

Ore 8.31 – Respinti gli attacchi russi a est

Le forze ucraine hanno respinto con successo gli attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk (est) nelle ultime 24 ore: lo riporta il Kyiv Independent. Nello stesso periodo i soldati di Kiev hanno distrutto otto carri armati russi, 11 tra veicoli blindati e altri veicoli militari, e un mortaio. Secondo l'aeronautica ucraina, inoltre, sono stati abbattuti un aereo, 12 velivoli senza pilota e due missili da crociera.

***

Ore 8.21 – Kiev, “139 bambini sono rimasti uccisi”

Sono 139 i bambini ucraini rimasti uccisi nella guerra dall'inizio dell'invasione russa, secondo le informazioni dell'ufficio del Procuratore generale riportate su Telegram e citate da Ukrinform. Più di 205 sono i bambini feriti.

***

Ore 8.03 – “I russi cercano di accerchiare le forze ucraine a est”

Le forze russe cercano di accerchiare quelle ucraine davanti alle regioni separatiste nell'est del Paese: lo ha reso noto in un tweet il ministero della Difesa britannico nel suo rapporto di intelligence quotidiano sulla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo i soldati russi stanno avanzando da Kharkiv a nord e da Mariupol a sud, ma il campo di battaglia nell'Ucraina settentrionale "rimane in gran parte statico con i contrattacchi ucraini locali che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze".

