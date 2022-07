La sede dello Stato maggiore della flotta russa nel Mar Nero, a Sebastopoli (Crimea), è stata attaccata da un drone armato ucraino. Lo scrive su Telegram il governatore della penisola annessa da Mosca nel 2014.

"Questa mattina i nazionalisti ucraini hanno deciso di rovinare la giornata della Flotta russa", che si celebra oggi in Russia, ha riferito Mikhail Razvozhaiev. I cinque feriti, ha fatto sapere, sono tutti impiegati della Marina.

Il drone avrebbe iniziato a sparare una volta entrato nel cortile dell'edificio. L'Fsb, i servizi d'intelligence russi, è al lavoro per chiarire le circostanze dell'attacco, che Mosca attribuisce agli ucraini. Tutte le accuse vengono però respinte dall’Ucraina attraverso il portavoce della regione di Odessa.

In queste ore il Kyiv Independent riporta la notizia per cui la Russia “afferma che permetterà alle Nazioni Unite e alla Croce Rossa di ispezionare la prigione dove sono morti prigionieri di guerra ucraini" a Olenivka, nel Donbass, colpito in un devastante attacco che gli ucraini attribuiscono a Mosca.

Del conflitto è tornato a parlare anche Papa Francesco: "Anche durante il viaggio in Canada non ho mai spesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra".

"Se si guardasse alla realtà oggettivamente – ha aggiunto Bergoglio – considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione ma anche al mondo intero, l'unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che La saggezza ispiri

passi concreti di pace".

La giornata di ora in ora:

Colpite roccaforti russe nel Kherson con aerei d'attacco

Nella regione di Kherson temporaneamente occupata, gli aerei d'attacco ucraini hanno colpito due volte le roccaforti russe. Lo afferma il portavoce del comando, Vladyslav Nazarov, come riporta Unian, aggiungendo che le roccaforti russe si trovavano nelle aree di Biloghirka e Sukhoi Stavka. Gli attacchi fanno parte della controffensiva ucraina cominciata da una settimana per riconquistare Kherson occupata dai russi all'inizio della guerra.

***

Turchia, prima nave con il grano potrebbe partire domani

L'esportazione di grano dai porti ucraini potrebbe cominciare domani, 1 agosto. Lo sostiene Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dalla Tass. La Turchia ha svolto un ruolo di mediazione tra Onu, Russia e Ucraina per sbloccare l'export di grano ucraino fino alla firma dell'intesa, poco più di una settimana fa a Istanbul. Secondo il canale televisivo Cnn Turk, la prima carovana di grano ucraino, che potrebbe partire domani mattina, sarà composta da 16 navi. La carovana raggiungerà le acque territoriali turche il 3 agosto e sarà monitorata da droni. Inoltre, i rappresentanti del Centro di coordinamento congiunto di Istanbul utilizzeranno i satelliti per seguire il passaggio delle navi con il grano.

***

Zelensky, raccolto di grano potrebbe essere due volte inferiore

"Il raccolto ucraino quest'anno rischia di essere due volte inferiore. Il nostro obiettivo principale è prevenire la crisi alimentare globale causata dall'invasione russa". I cereali "trovano comunque un modo per essere consegnati in alternativa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su twitter mentre si aspetta il via libera alla partenza delle navi dai porti ucraini nel Mar Nero.

***

Putin passa in rassegna navi da combattimento per parata Marina

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla parata della Marina russa, passando in rassegna la flotta militare sul fiume Neva a San Pietroburgo. Ne dà notizia la Tass. All'apertura dell'evento, Putin si è congratulato con i marinai. Quest'anno, oltre 40 navi da combattimento, imbarcazioni e sottomarini delle flotte russe del Nord, del Pacifico, del Baltico e del Mar Nero partecipano alla parata navale sul fiume Neva e nella rada di Kronshtadt. La parte aerea della parata ha coinvolto più di 40 aerei ed elicotteri dell'aviazione navale e delle forze aerospaziali russe. Oltre 3.500 le persone presenti.

