Trentunesimo giorno di guerra, con i primi segnali di un cambio di strategia russo nella guerra all’Ucraina.

Le truppe di Vladimir Putin si starebbero, infatti, allontanando da Kiev, mentre l’esercito ucraino riguadagna posizioni a ovest della capitale. Il governo russo ha già annunciato di essere intenzionato a concentrarsi sulla “liberazione” del Donbass. E trapela anche l’eventuale data di fine del conflitto, che potrebbe coincidere con la giornata del 9 maggio.

Ma Biden non si fida e, durante la visita in Polonia nel corso della quale si è lasciato immortalare tra abbracci e strette di mano ai profughi ucraini, afferma: “Non sono sicuro che la Russia abbia cambiato strategia”, per poi usare parole durissime contro Vladimir Putin, definito “un macellaio”.

Ieri un accordo fra Stati Uniti e Ue per aumentare la fornitura statunitense di gas all’Europa e ridurre al tempo stesso la dipendenza dal gas russo. Nel frattempo la Casa Bianca ha già annunciato un “importante discorso” di Joe Biden, attualmente in visita in Polonia.

Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare alla nazione, con un nuovo video in cui sostiene che la Russia ha finora perso oltre 16.000 militari in Ucraina. "Tra i caduti ci sono il comandante di una delle armate di occupazione e il secondo in comando della flotta del mar Nero", dice. Per poi esortare a negoziati che siano "significativi" e ricordare che la sovranità dell'Ucraina deve essere garantita e l'integrità territoriale deve essere assicurata.

***

Ore 16.30 – Premier giapponese: “Reale il rischio che Mosca usi armi nucleari”

La probabilità che la Russia utilizzi armi nucleari "sta diventando più reale". Lo ha ha detto il premier giapponese Fumio Kishida nel corso di una visita a Hiroshima con l'ambasciatore Usa in Giappone Rahm Emanuel, citato da Reuters. "Gli orrori delle armi nucleari non devono mai ripetersi", ha aggiunto. "Viviamo in tempi senza precedenti in cui la Russia minaccia l'uso di armi nucleari, qualcosa che una volta era impensabile, persino indicibile", ha affermato da parte sua Emanuel. Che ha sottolineato: "La storia di Hiroshima ci insegna che è irragionevole per qualsiasi nazione fare una simile minaccia".

***

Ore 16 – Cambio di strategia? Biden: “Non sono sicuro”

"Non sono sicuro" che la Russia abbia cambiato la sua strategia in Ucraina. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden dopo che ieri il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che l'obiettivo prioritario è "il controllo del Donbass".

***

Ore 15.55 – Danneggiato il memoriale dell’Olocausto a Kharkiv

"Gli invasori russi hanno sparato e danneggiato il memoriale dell'Olocausto di Drobitsky Yar alla periferia di Kharkiv. I nazisti sono tornati. Esattamente 80 anni dopo". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa ucraino.

Intanto esplosioni sono state udite vicino a Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, dove si vede in lontananza anche una colonna di fumo. Lo riporta la Cnn che mostra alcune immagini del fumo in lontananza.

***

Ore 15.50 – Capo gabinetto di Zelensky: “Delusi da Nato e Ue”

"Siamo molto delusi dal risultato dei vertici della Nato e dell'Ue": lo ha affermato Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, intervenendo in video all'Atlantic Council di Washington, uno dei principali think tank Usa. Yermak - riporta il Washington Post - ha quindi criticato la linea portata avanti da Stati Uniti ed Europa definendola di "acquiescenza". "Ci aspettavamo più coraggio, decisioni più forti. Invece la Nato sembra preoccupata più a non provocare la Russia e ad evitare una escalation del conflitto. Mentre noi abbiamo bisogno di cose molto concrete e siamo costretti a ricordarvelo ripetutamente".

***

Ore 15.40 – Biden: “Putin macellaio”

Vladimir Putin è un "macellaio". Lo ha affermato Joe Biden durante l'incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia.

***

Ore 15.15 – In Italia arrivati 70mila profughi

Sono 70.784 le persone giunte finora in Italia: 36.428 donne, 6.479 uomini e 27.877 minori. Rispetto a ieri, l'incremento è di 1.630 ingressi nel territorio nazionale, le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna. Lo fa sapere il Viminale in un tweet.

***

Ore 14:30 – L’appello: “Evacuare 44 feriti gravi da Chernihiv, 3 sono bambini”

"Ci sono 44 persone gravemente ferite a Chernihiv, inclusi tre bambini, civili, militari, che potrebbero non sopravvivere se non vengono portati a Kiev". Lo ha annunciato durante una conferenza stampa il sindaco di Chernihiv Vladislav Atroshenko, citato da Ukrinform.

***

Ore 14:20 – Biden: “In Polonia articolo 5 per noi è obbligo sacro”

"Riteniamo l'articolo 5 un obbligo sacro". Lo afferma il presidente Joe Biden a Varsavia, in Polonia, riferendosi all'articolo del trattato Nato secondo cui un attacco armato contro uno o più membri dell'Alleanza sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti.

***

Ore 14.10 – Biden promette a Kiev “altri aiuti e sanzioni”

Joe Biden ha garantito "ulteriori sforzi per aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio" e per far sì che il presidente russo Vladimir Putin "risponda per la brutale aggressione da parte della Russia, comprese nuove sanzioni". Lo rende noto la Casa Bianca dopo l'incontro del presidente americano con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e quello della Difesa Oleksii Rezniko.

***

Ore 13.50 – Il sindaco di Kiev annulla il coprifuoco per domenica

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha annullato il coprifuoco prolungato a partire da sabato: "Sarà possibile muoversi nella capitale e nella regione domenica pomeriggio", ha detto citato dalla Cnn. In una dichiarazione su Telegram, Klitschko ha detto che il coprifuoco - previsto da sabato alle 20 fino alle 7 di lunedì non sarà introdotto". "L'orario del coprifuoco rimarrà normale - dalle 20 di sabato alle 7 di domenica".

***

Ore 13.45 – Media: “Respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa”

Le truppe russe hanno cercato di arrivare a Odessa dal mare e di sbarcare un gruppo di sabotaggio e ricognizione che è stato respinto. Lo riporta Ukrinform citando Vladislav Nazarov, un ufficiale del South Operational Command. "Il nemico continua a perlustrare la costa e il Mar Nero. Ma i sistemi di difesa aerea stanno facendo il loro lavoro. Il tentativo del nemico di far attraccare motoscafi nella regione di Odessa non ha avuto successo, sono stati respinti ", ha detto Nazarov.

***

Ore 13.30 – Media: “Liberato il sindaco di Slavutych”

Il sindaco di Slavutych, rapito dagli occupanti russi che hanno preso il controllo della cittadina del nord dell'Ucraina, è stato liberato. Lo scrive Ukrainska Pravda. Il primo cittadino, Yuri Fomichev, è stato visto da residenti nei pressi dell'ospedale locale, anch'esso occupato, dove sono ricoverati alcuni feriti. Uno di essi è stato ferito gravemente nel corso di una manifestazione anti russa quando i militari di Mosca hanno sparato in aria e lanciato granate leggere.

***

Ore 12.30 – Russi controllano Slavutych: “Rapito il sindaco”

Le forze russe hanno preso il controllo di Slavutych, una cittadina nel nord dell'Ucraina a pochi chilometri da Chernobyl. Lo riporta l'Independent. Le truppe hanno rapito il sindaco, Yuri Fomichev, ed hanno occupato l'ospedale locale, ha reso noto il governatore della regione di Kiev, Oleksandr Pavlyuk.

***

Ore 11.50 – Papa Francesco: “Questa guerra vergognosa finisca presto”

"Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l'umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni". Sono le parole di questa mattina in udienza di Papa Francesco

***

Ore 11.10 – Nuovo coprifuoco a Kiev

Un nuovo coprifuoco sarà imposto a Kiev dalle 20 di questa sera alle 7 di lunedì mattina. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. "Il comando militare ha deciso di rafforzare il coprifuoco", ha scritto il primo cittadino di Kiev su Telegram.

***

Ore 10.10 – Biden vedrà due ministri ucraini a Varsavia

Durante la sua visita oggi a Varsavia, il presidente americano Joe Biden incontrerà anche due ministri ucraini: lo ha reso noto la Casa Bianca.

***

Ore 10 – Emiro del Qatar: “Solidali con le vittime di una guerra ingiusta”

Parlando all'apertura del Forum di Doha, l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha detto che il suo Paese sta con milioni di rifugiati nella guerra "ingiusta" contro l'Ucraina. Tamim ha aggiunto che il Qatar si oppone anche a qualsiasi ostilità contro le sovranità nazionali. "Siamo solidali con i milioni di persone innocenti e di rifugiati che sono vittime di questa guerra ingiusta e dei calcoli geopolitici", ha detto.

***

Ore 9:45 – Zelensky: “Mosca alimenta corsa agli armamenti nucleari”

La Russia sta alimentando la corsa agli armamenti nucleari: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum di Doha. "Vantandosi" delle sue armi nucleari, la Russia sta alimentando una pericolosa corsa agli armamenti, ha detto Zelensky. "Si stanno vantando di poter distruggere con armi nucleari non solo un determinato Paese ma l'intero pianeta", ha commentato il leader ucraino in un videomessaggio.

***

Ore 9 – Gran Bretagna: “Dai russi uso indiscriminato di bombardamenti”

"La Russia continua ad assediare importanti città ucraine, tra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol. Le forze russe si stanno dimostrando riluttanti a impegnarsi in operazioni di fanteria urbana su larga scala, preferendo affidarsi all'uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria per demoralizzare le forze in difesa". Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa britannico, citato dal Guardian, nel suo ultimo aggiornamento di intelligence. "È probabile che la Russia continui a usare la potenza di fuoco sulle aree urbane, cercando di limitare le sue già considerevoli perdite, al costo di ulteriori vittime civili".

***

Ore 8 – 1.500 missili antiaerei arrivati in Ucraina dalla Germania

Un rifornimento di 1.500 missili antiaerei Strela e 100 mitragliatrici MG3 è arrivato in Ucraina dalla Germania. Lo riferiscono i media internazionali tra cui Bbc e The Kyiv Independent. Mercoledì scorso il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock aveva ricordato che ulteriori forniture di missili Strela erano destinate all'Ucraina dopo i ritardi nelle consegne.

***

Ore 7 – Sirene antiaereo in molte città ucraine

Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L'allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell'est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est.

***

Ore 6 – Onu: “Crescenti informazioni” su fosse comuni a Mariupol

L'Onu ha ricevuto un numero "crescente" di informazioni che confermerebbero l'esistenza di fosse comuni nella città ucraina assediata di Mariupol, e ha ottenuto "informazioni satellitari" su una di queste fosse comuni. Lo ha affermato Matilda Bogner, capo della missione delle Nazioni Unite di monitoraggio in Ucraina, come riferisce la Cnn.

***

Ore 01.40 - Kiev, gruppo militare russo voleva uccidere Zelensky

Il gruppo militare russo Wagner voleva uccidere Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal. È quanto riferito dalla Cnn. “Volevano assassinare la leadership dell’Ucraina: il nostro presidente e primo ministro. Questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo”, ha detto Lubkivskyi, secondo cui il complotto è stato confermato dai servizi segreti ucraini e dalle forze speciali incaricate di proteggere Zelensky. “Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale”, ha affermato.

***

Ore 01.00 - Allarme traffico esseri umani, Interpol in Moldavia

L’Interpol ha inviato una sua squadra in Moldavia in risposta all’alto rischio di traffico di esseri umani. È quanto si teme si verifichi in seguito alla massiccia ondata di profughi in arrivo nel Paese dall’Ucraina. Lo riferisce la Bbc citando un comunicato dell’organizzazione globale di Polizia. Dall’inizio dell’invasione russa sono circa 380mila gli ucraini fuggiti nella vicina Moldavia, che ha una popolazione di 2,6 milioni di abitanti ed è uno dei paesi più poveri d’Europa.

