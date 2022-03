A quasi un mese dall’invasione russa in Ucraina, la guerra procede senza sosta, con continui rischi di ulteriore escalation.

Un convoglio umanitario composto da 11 autobus sarebbe stato sequestrato dai russi mentre viaggiava verso Mariupol per mettere in salvo civili in fuga dalla città. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento su Telegram. “Dipendenti del servizio di emergenza statale e autisti di autobus sono stati fatti prigionieri”, ha precisato: “Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari”.

Fornendo invece un aggiornamento sui colloqui tra Kiev e Mosca ha scritto sulla pagina Facebook del governo: “Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. È impegnativo. A volte scandaloso". "Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi – ha sottolineato ancora - e mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto”.

Intanto, mentre Vladimir Putin annuncia che d’ora in avanti il gas russo destinato alle esportazioni dovrà essere pagato non più in dollari o in euro, ma esclusivamente in rubli, dall’Ucraina arriva l’accusa alle truppe di Mosca di aver utilizzato armi al fosforo, in violazione dunque della Convenzione di Ginevra.

A parlare ieri del conflitto è stata anche Ursula von der Leyen al Forum umanitario europeo. Secondo la presidente dell’Ue l’aggressione da parte della Russia “ha conseguenze ben oltre l’Europa” e “minaccia la sicurezza alimentare in tutto il mondo”. L’Unione europea, ha anticipato, contribuirà con 2,5 miliardi di euro fino al 2024 “per aiutare le regioni più colpite dall'insicurezza alimentare e adottare misure speciali per aumentare la produzione alimentare europea”.

Negli Usa, invece, il presidente Joe Biden imporrà sanzioni a 300 componenti della Duma (la Camera bassa del Parlamento russo). L’annuncio ufficiale arriverà probabilmente domani quando il numero uno di Washington sarà a Bruxelles per prendere parte al vertice della Nato, all'incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull'Ucraina.

La diretta di ora in ora:

Ore 15.20 – Distrutto museo a Mariupol

Un raid aereo russo ha distrutto a Mariupol il museo intitolato al pittore Arkhip Kuindzhi, dove erano conservati i dipinti di numerosi artisti ucraini. Secondo la denuncia del consiglio comunale su Telegram, nell'edificio bombardato erano conservate circa duemila opere tra dipinti, sculture e altre creazioni artistiche. Konstantin Chernyavsky, presidente dell'Unione nazionale degli artisti dell'Ucraina, ha riferito ai media locali che tre noti quadri di Kuindzhi facevano parte della collezione del museo, ma non si trovavano nella struttura.

Ore 14.55 – Rapito direttore del Teatro di Kherson

Il direttore generale del Teatro di Kherson e presidente del festival teatrale internazionale Melpomene di Tavria, Oleksandr Knyha, è stato rapito dall'esercito russo. Lo ha reso noto con un video su Facebook Yevhen Ryshchuk, sindaco di Oleshky, cittadina che si trova nei pressi di Kherson, secondo quanto riporta Ukrinform.

Un appello per la sua liberazione è arrivato dal ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko. "Questa mattina terroristi russi, in maniera brutale e fascista, hanno rapito e portato via in una luogo sconosciuto Oleksandr Knyha - ha scritto su Telegram -. Chiediamo all'intera comunità culturale mondiale di mettere in atto ogni sforzo possibile per il suo rapido rilascio. Il mondo intero deve saperlo".

Ore 14.20 – Nato: “Basta minacce nucleari”

"Domani i leader prenderanno la decisione di rafforzare ulteriormente la presenza della Nato nel

suo lato orientale". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg.

"Mosca – ha aggiunto Stoltenberg – deve smetterla con le minacce nucleari, una guerra atomica non si può vincere e non deve essere combattuta".

Ore 13.50 – Kiev: “I russi usano bombe al fosforo”

"La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin". Lo ha detto il sindaco di Irpin

Oleksandr Markushin, citato da The Kyiv Independent. "Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo - ha affermato Markushin -

L'uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra".

Ore 13.42 – Si dimette l’inviato di Mosca all’Onu

L'inviato per il clima di Mosca, Anatoly Chubais, si è dimesso e ha lasciato la Russia spiegando che la sua decisione è legata all'opposizione alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Chubais è conosciuto come l'architetto delle privatizzazioni in Russia degli anni 1990 e con il suo passo indietro è il funzionario di più alto livello a rompere con il Cremlino sull'invasione dell'Ucraina.

Ore 13.38 – Gas, Putin: “Si paga solo in rubli”

La Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

Ore 12.56 – Risponderemo alla Polonia

Mosca darà una risposta "appropriata" all'espulsione di 45 diplomatici russi dalla Polonia. Lo fa

sapere il ministero degli Esteri russo citato da Interfax.

Ore 12:30 – L'Ucraina chiede alla Nato di inviare armi offensive

Kiev chiede all'Occidente di inviare all'Ucraina "armi offensive" come "mezzo di deterrenza" contro Mosca. È l'appello lanciato da Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, alla vigilia del vertice straordinario dei leader della Nato a Bruxelles in cui Zelensky parlerà in videoconferenza. "Le nostre forze armate e i nostri cittadini resistono con un coraggio sovrumano, ma non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, senza missili a medio raggio, che possono essere un mezzo di deterrenza", ha affermato Yermak in un video su Telegram, citando anche sistemi di difesa aerea e caccia.

Ore 11:15 – Zelensky a Tokyo: “Maggiori sanzioni alla Russia”

“Mantenere la pressione sulla Russia attraverso un inasprimento delle sanzioni consentirà un ritorno della pace, in un Paese in cui ormai nessuno ha più fiducia nel proprio futuro”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un collegamento video con il Parlamento giapponese, ringraziando Tokyo per il sostegno dimostrato durante la crisi, a quasi un mese dall'invasione di Mosca. Nel suo messaggio virtuale - il primo di un leader straniero alla Dieta - Zelensky ha anche detto di essere sicuro che Mosca stia preparando un attacco con armi biologiche contro il suo Paese, e ha auspicato una riforma radicale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ore 11.30 – Mosca annuncia: “Due scambi di prigionieri con Kiev”

Ci sono stati due scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev. Ne ha dato notizia il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferisce la Tass.

Ore 11 – Esercito di Odessa: “Mosca attacca ma controlliamo la situazione”

"La situazione è sotto controllo ora. L'aggressione della Russia cresce giorno dopo giorno ma grazie al nostro sistema di difesa tutto è sotto controllo". Lo ha sottolineato il portavoce dell'esercito ucraino per l'Oblast di Odessa, Sergey Bratchuk.

Ore 10.20 – Colpito il ponte di Chernihiv, cruciale per gli aiuti

Bombardato nella notte un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili. Lo riferisce The Kyiv Independent. Il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko ha riportato la notizia sul suo account Telegram questa mattina, citando la conferma del capo dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus.

Ore 10.10 – Lavrov: “L'Occidente cerca un nuovo ordine mondiale”

"Quello che sta succedendo nel mondo non riguarda solo e non tanto l'Ucraina, ma gli sforzi per creare un nuovo ordine mondiale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un discorso all'Istituto statale di relazioni internazionali a Mosca. L'obiettivo è "quello di contenere la Russia, così come qualsiasi altro Paese che agisce in modo indipendente sulla scena globale. Nell'ambito della direzione assunta dalla Nato nei confronti della Russia, l'Ucraina è stata scelta come strumento per sopprimere l'indipendenza della Russia", ha detto Lavrov.

Ore 9.30 – Decisi 9 corridoi umanitari ma non da Mariupol

Nove corridoi umanitari sono stati concordati per oggi in Ucraina, ma non per uscire da Mariupol. Lo afferma la vice primo ministro dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, citata da diversi media internazionali, sostenendo che non c'è accordo con la Russia per stabilire un corridoio sicuro dal cuore di Mariupol.

Ore 9.06 – Bombe su edifici residenziali a Kiev nella notte

Quattro civili sono rimasti feriti in un bombardamento delle truppe russe durante la notte su Kiev. Lo riferisce l'amministrazione cittadina della città citata dal Kyiv Independent. Le bombe hanno colpito un centro commerciale, un alto edificio residenziale e alcune case private nei quartieri Sviatoshynskyi e Shevchenkivskyi della capitale ucraina.

Ore 8.34 – “121 i bambini rimasti uccisi”

Al 28esimo giorno dell'invasione russa in Ucraina, sono stati uccisi 121 bambini e altri 167 sono rimasti feriti. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino sulla sua pagina Facebook. I bombardamenti hanno colpito 548 strutture educative, 72 delle quali sono state completamente distrutte, ha detto. “La situazione peggiore è nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kyiv, Kherson, Chernihiv e a Kiev. Colpiti dalle bombe russe anche scuole di medicina, arti,

impianti sportivi, biblioteche”.

Ore 7.42 – Colpito edificio a Rubizhne, uccisi due bambini

Due bambini e un adulto sono rimasti uccisi per l'esplosione di un colpo dell'artiglieria russa su un edificio a Rubizhne, nel distretto di Luhansk. Lo ha riferito il governatore Serhiy Gaidai sul suo canale Telegram, citato da The Kyiv Independent. La granata è esplosa al quinto piano del palazzo.

Ore 7.27 – Zelensky, 100mila persone intrappolate a Mariupol

Centomila persone sono rimaste intrappolate nella città in rovina di Mariupol, affrontando la fame sotto "costanti" bombardamenti russi. Lo dice in un video, citato da diversi media internazionali, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha fatto appello per il rilascio di un convoglio umanitario catturato dalle forze russe.

