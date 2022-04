Sono risuonate nella notte le sirene antiaeree in Ucraina. Intorno alle 3.40 ora locale (le 2.40 in Italia) l’allarme è scattato in molte località: a Kiev, Odessa, Leopoli, Dnipropetrosk. E ancora a Kharkiv, Sumy, Rivne, Ternopil, Zhytomyr, Mykolaiv, Cherkasy, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernivtsi, Volyn e Vinnytsia.

Nuovi bombardamenti anche nelle regioni di Poltava e di Lugansk. Nel primo caso, come riferisce il sindaco di Poltava, Alexander Mamay, sono state colpite da missili infrastrutture e zone residenziali sia a Kremenchuck sia nella stessa Poltava. Nella zona di Lugansk gli attacchi hanno interessato cinque edifici di Lysychansk e due a Toshkivka, come sostiene l'Amministrazione statale regionale. Non è chiaro se ci siano morti o feriti.

In un videomessaggio il presidente Volodymyr Zelensky ha fornito il bilancio più aggiornato delle vittime a Mariupol, sarebbero almeno 5mila. E sono in corso trattative per rimuovere i corpi dalle strade della città assediata dalle forze di Mosca. Subiscono invece carenze di cibo, acqua ed elettricità circa 170mila cittadini.

Nella notte intanto il New York Times ha scritto che gli Usa lavoreranno con gli alleati per trasferire tank di fabbricazione sovietica allo scopo di rafforzare le difese dell'Ucraina nel Donbass. È questa la prima volta in cui gli Stati Uniti contribuiscono a trasferire carri armati dall'inizio della guerra. Ma il pacchetto militare degli aiuti a Kiev comprende inoltre missili guidati da laser, droni “kamikaze” Switchblade (con testate esplosive) e droni leggeri di tipo Puma (da ricognizione), per un valore di 300 milioni di dollari secondo l’annuncio del Pentagono.

Biden e Zelensky nei giorni scorsi, nel corso di una telefonata, avevano discusso per “identificare capacità aggiuntive per aiutare l’esercito ucraino”.

La giornata di ora in ora:

Ore 7.08 – Trovati corpi di civili torturati vicino a Sumy

Corpi di civili torturati sono stati trovati a Trostyanets, nella regione di Sumy, nel nord ovest dell'Ucraina. È quanto si legge in un tweet dell'Ukraine crisis media center. La cittadina, a una ventina di chilometri dal confine con la Russia, è rimasta per circa un mese sotto l'occupazione delle forze armate russe ed è stata liberata nei giorni scorsi dagli ucraini.

