«Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia». Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

«Il Consiglio - aggiunge Michel - ha concesso lo status di candidato alla Georgia. E l'Ue avvierà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale decisione. Un chiaro segnale di speranza per la loro gente e per il nostro continente».

All’annuncio di Michel è seguito il post di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue: «L'Europa è l'Ucraina. L'Ucraina è l'Europa».

Esulta il leader di Kiev Volodymyr Zelensky: «Questa è una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza», ha commentato il presidente ucraino.

