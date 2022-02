“Mosca può ancora scegliere la strada della diplomazia” per risolvere la crisi, ma “la pagherà cara se attacca l’Ucraina”. È il tweet apparso sul profilo del presidente Usa, Joe Biden, al termine della videoconferenza di ieri con gli alleati dell’Ue e della Nato. E l’Osce intanto ha denunciato un “drammatico aumento” delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine dove secondo la Difesa americana più del 40 per cento delle forze russe sono in posizione di attacco. Per gli Stati Uniti Mosca ha piazzato oltre 150.000 soldati che “hanno svolto esercitazioni tattiche nelle ultime 48 ore".

Il numero uno di Washington nella conferenza stampa di ieri sera ha gelato la platea di giornalisti ma non solo quando, parlando dalla Casa Bianca, ha affermato: “Sono convinto che Vladimir Putin abbia preso la decisione di attaccare l'Ucraina, mettendo nel mirino anche Kiev, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Abbiamo ragione di crederlo”. La Russia, ha spiegato con tono drammatico citando l'intelligence Usa, "sta cercando di provocare" l'Ucraina e di creare "false giustificazioni" per una guerra ma in caso di invasione, assicura, "gli Usa, la Nato e la Ue saranno uniti e risoluti, nonostante i tentativi di Mosca di dividerci", e imporranno "costi massicci”.

La cronaca della giornata:

Ore 9.15 – “Biden sminuisce le richieste di Mosca”

Anatoly Antonov, ambasciatore russo a Washington, ha dichiarato che l'accusa del presidente Usa Joe Biden alla Russia di essere responsabile per l'escalation in Ucraina è solo un tentativo di "sminuire" le richieste di sicurezza di Mosca. "Vorrei richiamare l'attenzione sulle ripetute dichiarazioni della leadership russa che noi non abbiamo alcun piano di aggressione nei confronti del popolo fratello dell'Ucraina”. "Gli Stati Uniti - prosegue il diplomatico - continuano a imboccare l'opinione pubblica con palesi bugie", come la “narrazione” che fanno “della nostra disponibilità ad accogliere pacifici residenti del Donbass che temono per la propria vita un elemento di propaganda che servirebbe a giustificare una 'imminente invasione' dell'Ucraina".

Ore 9 – Primo treno con rifugiati del Donbass

Il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l'ucraina. Lo rendono noto le ferrovie del Caucaso del nord.

