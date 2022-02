Mentre il Donbass è in fiamme, con una minaccia russa sempre più incombente, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede aiuto all'Occidente (“Difenderemo il nostro meraviglioso Paese, con o senza i partner"), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden convoca una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale, da cui è regolarmente aggiornato, ribadiscono che "la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento".

La Nato intanto ha deciso di trasferire il suo staff ucraino dalla capitale Kiev alla città di Lviv e a Bruxelles per "ragioni di sicurezza". "La sicurezza del nostro personale è essenziale, perciò lo staff è stato trasferito a Lviv e Bruxelles", ha detto a Reuters un funzionario dell'Alleanza atlantica, aggiungendo che "l'ufficio della Nato in Ucraina rimane operativo".

Tutti i segnali, ripete da giorni il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, suggeriscono che la Russia pianifica un attacco "completo" contro l'Ucraina.

Si spinge oltre il premier inglese Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco: le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando "la più grande guerra in Europa dal 1945". “Il piano è già iniziato", ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev.

Le ultime notizie.

Continuano le esercitazioni militari in Bielorussia – La Bielorussia continuerà le esercitazioni militari con la Russia, che sarebbero dovute terminare oggi. "In considerazione dell'aumento dell'attività militare vicino ai confini e dell'aggravarsi della situazione in Donbass, i presidenti di Bielorussia e Russia hanno deciso di continuare", ha affermato il ministero della Difesa bielorusso in un post su Telegram.

***

Tass: “Due civili morti in un attacco notturno delle forze di Kiev – Due civili della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) sarebbero rimasti uccisi nel tentativo delle forze armate ucraine di sfondare nel vicino villaggio di Pionerskoye, a 7km dal confine con la Russia. Lo scrive la Tass che cita la milizia popolare. "A seguito dell'aggressione dei militanti di Kiev, due civili sono stati uccisi e 5 edifici sono stati distrutti", sostiene. Il dipartimento della difesa della Lpr ha precisato che le forze di Kiev supportate dall'artiglieria hanno attraversato il fiume Seversky Donets e hanno tentato di attaccare le postazioni della milizia popolare. "Ma l'attacco è stato respinto", afferma la milizia.

***

Ue: “L’Occidente tende un ramo d’ulivo” – "Gli Alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d'ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ponendo ai partecipanti della conferenza di Monaco sulla Sicurezza questa domanda: "il Cremlino vuole il dialogo?”.

***

40mila profughi giunti a Rostov dal Donbass – Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. Lo riferisce l'agenzia Interfax che cita Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza. "Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea", ha detto il ministro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata