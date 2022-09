Altre otto navi sono state autorizzate dal centro di coordinamento di Istanbul a lasciare l’Ucraina con a bordo un carico complessivo di circa 158mila tonnellate di alimenti.

Le navi cisterna per carichi secchi Nord Virgo e Fulmar S partiranno dal porto di Yuzhny per raggiungere Cina e Bulgaria con carichi rispettivamente di mais e panelli di semi di girasole. Il Mubariz Ibrahimov e lo Stella G partiranno da Odessa verso la Turchia e Israele con olio di semi di girasole e mais. La Katsuyama lascerà Chernomorsk con olio di girasole per l'India, la Mavka trasporterà olio di girasole in Romania, la Spring esporterà il grano in Turchia e la Ganga Star porterà la colza in Francia.

Per tutte il viaggio comincerà oggi, compresa l'Afanasiy Matyushenko, che avrebbe dovuto lasciare Chernomorsk martedì ma ha rimandato la partenza, e trasporta grano destinato alla Turchia.

Ieri intanto la missione dell'Aiea è entrata nell'impianto della centrale nucleare di Zaporizhzhia senza avere al seguito giornalisti indipendenti nonostante l'accordo con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, secondo quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, nel suo consueto video-collegamento serale.

"Quando abbiamo incontrato Grossi e i componenti della missione a Kiev – ha spiegato -, abbiamo convenuto che la missione sarebbe stata accompagnata da giornalisti dei media ucraini e internazionali. Giornalisti indipendenti, in modo che il mondo potesse vedere la verità. Sfortunatamente, questo non è stato fatto, anche se promesso", ha aggiunto, accusando la Russia di aver permesso soltanto l'ingresso dei loro "propagandisti".

Kiev, "i russi hanno manipolato prove dentro la centrale”

“Gli occupanti russi stanno facendo ogni sforzo per impedire alla missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di conoscere il reale stato delle cose nella centrale nucleare di Zaporizhia. Stanno diffondendo manipolazioni e falsi informazioni". È l'accusa su Telegram, riportata da Ukrainska Pravda, dell'operatore ucraino Energoatom dopo l'ispezione dell'agenzia nucleare nella centrale occupata dai russi. Per l'operatore ucraino, "i russi mentono sui bombardamenti e sui danni alle infrastrutture della centrale e, prevedibilmente, incolpano le forze armate per questo". Per Kiev, i russi hanno presentato agli esperti dell'Aiea i camion militari che, in violazione di tutti i requisiti di sicurezza antincendio, si trovano nelle sale macchine come "truppe di difesa chimica". Inoltre, gli occupanti non hanno consentito la missione nel centro di crisi della centrale nucleare, perché lì hanno nascosto il personale militare russo che si trova alla

stazione. Per Energoatom i russi "hanno presentato uno spettacolo pre-programmato e una messa in scena" alla missione Aiea.

Cinque forti esplosioni udite a Melitopol

Almeno cinque potenti esplosioni si sono verificate a Melitopol, città ucraina occupata dai russi, secondo un giornalista della TASS. Dalle prime informazioni, sarebbero state prodotte dall'entrata in azione della difesa aerea.

