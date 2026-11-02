Comizi finali in Kansas e Iowa per Trump alla vigilia delle elezioni di metà mandato, che si terranno il 3 novembre. I repubblicani temono la disfatta. La Camera è data ormai per certa ai democratici, il Senato è in bilico, anche perché i liberal si sono spaccati in Michigan.

I democratici sono in vantaggio sui repubblicani in quasi tutti e sette gli stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato. È quanto emerge da un sondaggio di New York Times-Siena, secondo il quale i liberal hanno ampi vantaggi in Texas e in Kansas, stati che non hanno eletto un democratico al Senato dal 1988 e dal 1932.

In Texas James Talarico ha il 50% delle preferenze contro il 43% del repubblicano Ken Paxton, mentre in Kansas Adam Hamilton ha il 49% a fronte del 44% di Roger Marshall. È avanti anche Abdul El-Sayed in Michigan con il 53% rispetto al 42% di Mike Rogers. I democratici sono in vantaggio anche in Maine e Ohio, mentre in Alaska sono testa a testa.

Secondo l'ultimo sondaggio di Nbc, aumenta il vantaggio dei dem (52% contro il 45%, due punti in più rispetto al mese scorso).

Panico alla Casa Bianca che sta studiando come portare avanti l'agenda del presidente con un Congresso ostile. «Se vincono loro diventerò Mr Veto», dice il tycoon, tornando a promettere che se i repubblicani vinceranno ogni americano adulto riceverà 5.000 dollari.

(Unioneonline)

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