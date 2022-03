Quattordicesimo giorno di guerra in Ucraina.

Mentre sono ormai oltre due milioni i profughi e gli sfollati dal Paese invaso dalla Russia (160 persone, tra cui bimbi, hanno trovato rifugio in Sardegna) e mentre le truppe di Mosca continuano a colpire gli obiettivi prefissati da quella che Vladimir Putin continua a definire “operazione militare speciale”, il presidente ucraino Zelensky lascia aperti spiragli per un nuovo negoziato, dicendosi “disposto a trattare” sul futuro della Crimea e del Donbass. Confermato, inoltre, l’incontro in Turchia tra i ministri degli Esteri russo e ucraino, previsto giovedì.

Dagli Usa, intanto, dopo l’annuncio dello stop alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia (decisione criticata dalla Cina, che parla di “responsabilità” dell’Occidente nel conflitto), arriva il no alla proposta della Polonia di consegnare all'esercito americano stanziato in Germania alcuni jet Mig-29 per poi girarli all'Ucraina. Per il portavoce del Pentagono John Kirby l’opzione sarebbe infatti “non attuabile”.

In queste ore resta sotto la lente la centrale nucleare di Chernobyl, conquistata dai russi. Secondo Kiev le forze di Mosca avrebbero spento gli impianti, con conseguente rischio di perdite radioattive.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta sul conflitto. (QUI invece tutti gli articoli sulla crisi in Ucraina e QUI tutti i video).

***

Ore 14.40 – Caccia russo abbattuto si schianta a Kiev

Un caccia intercettore russo Sukhoi Su-27 si è schiantato su un edificio residenziale nel quartiere di Osokorky, sulle rive del Dnipro a Kiev, dopo essere stato colpito dalle forze ucraine. Il pilota è riuscito ad azionare il sedile di espulsione prima dello schianto, ma è comunque morto. Lo ha riferito il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, citato dalla Ukrainska pravda, pubblicando anche una foto di presunti detriti.

***

Ore 14.30 – Chernobyl, Aiea: “Nessun rischio”

"Nessun impatto critico sulla sicurezza" dall'interruzione di corrente a Chernobyl. Lo assicura l'Aiea, dopo l'allarme lanciato da Kiev sul fatto che la centrale è completamente ferma a causa dell'offensiva russa.

***

Ore 14 – Centinaia di ucraini arrestati a Kherson

Oltre 400 ucraini che hanno protestato contro l'occupazione di Kherson da parte delle forze di Mosca sono stati arrestati dalla guardia nazionale russa: lo ha reso noto l'alto comando militare ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. Secondo Kiev, a causa della grande resistenza dei residenti di Kherson, le autorità russe stanno cerando di introdurre nella città un regime amministrativo basato sulle forze di polizia.

***

Ore 13.48 – Chernobyl, “rischio perdite entro 48 ore”

"Entro 48 ore potrebbero esserci perdite radioattive" in seguito ai danni provocati alla centrale nucleare di Chernobyl che è ferma. Lo afferma il ministro degli Esteri di Kiev, Dmitry Kuleba su Twitter. I generatori diesel di riserva hanno una capacità di 48 ore per alimentare Chernobyl. "Successivamente, i sistemi di raffreddamento dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare si fermeranno, rendendo imminenti le perdite di radiazioni. La barbara guerra di Putin mette in pericolo l'intera Europa. Deve fermarsi immediatamente!", scrive Kuleba.

***

Ore 13.15 – Sanzioni, altri 160 nomi sulla black list Ue

Altri 160 nomi sono stati aggiunti alla black list Ue che prevede sanzioni contro chi si è reso responsabile o ha contribuito all'attacco contro l'Ucraina. Lo ha reso noto la Commissione Ue.

***

Ore 12.48 – Allarme a Chernobyl

L'operatore nucleare ucraino afferma che Chernobyl è senza energia, impedendo potenzialmente il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito, il che potrebbe portare al rilascio di sostanze radioattive. Lo riferisce in un comunicato Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari sul territorio ucraino.

***

Ore 12.30 – Ue: “Valutiamo tetto dei prezzi di gas ed elettricità”

"Per far fronte all'attuale emergenza, la Commissione esaminerà tutte le possibili opzioni per limitare l'effetto contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'elettricità, come limiti di prezzo temporanei". Così un portavoce della Commissione europea rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di introdurre tetti al prezzo del gas. La Commissione, ha ricordato il portavoce, "consulterà urgentemente tutti gli attori interessati e proporrà opzioni nelle prossime settimane".

***

Ore 12 – Kiev ribadisce: “Serve la no fly zone”

Senza una no-fly zone sull'Ucraina, si rischia una "catastrofe umanitaria". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio televisivo, secondo quanto riporta il Guardian. Zelensky ha detto che la comunità internazionale sarebbe responsabile di una "catastrofe umanitaria" di massa se non consente la no-fly zone e che il paese è al massimo livello di minaccia. "La Russia usa missili, aerei ed elicotteri contro di noi, contro i civili, contro le nostre città, contro le nostre infrastrutture. È un dovere umanitario del mondo rispondere", ha detto.

***

Ore 11 – Mosca: “Progressi nei negoziati”

Secondo la Russia sono stati fatti "alcuni progressi" nei negoziati con l'Ucraina. Lo rilevano fonti diplomatiche russe. Le stesse fonti sostengono che “la Russia non sta cercando di rovesciare il governo" ucraino.

***

Ore 10.40 – Ue, nuove sanzioni a Mosca e Minsk

L'Ue ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russa e Bielorussia in merito

all'Ucraina. Lo si apprende dalla presidenza di turno francese dell'Ue.

***

Ore 10.08 – Pechino: “Nato responsabile del conflitto”

La questione Ucraina è molto chiara: "Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sulle recenti ricostruzioni del New York Times relative alla conoscenza di Pechino dei piani russi contro l'Ucraina, in base a quanto appreso da funzionari Usa.

***

Ore 9.50 – La Cina contro il blocco del petrolio russo deciso dagli Usa

La Cina "si oppone con forza alle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian sul blocco all'import di petrolio e gas russo annunciato dal presidente Usa Joe Biden in risposta all'invasione voluta da Mosca dell'Ucraina. "Provocherà solo serie difficoltà all'economia e alle persone, e aggraverà divisioni e confronto", ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, ricordando che "Cina e Russia hanno sempre mantenuto buone relazioni di cooperazione energetica e continueranno a farlo anche su giacimenti di petrolio e gas, nel rispetto reciproco".

***

Ore 9.36 – Corridoi umanitari per tutto il giorno

Intesa tra Russia e Ucraina su una serie di "corridoi" di evacuazione dei civili per l'intera giornata di oggi. Lo fa sapere un responsabile ucraino. L'accordo tra russi e ucraini per rispettare il cessate il fuoco su una serie di corridoi umanitari per evacuare i civili, interessa sei percorsi e durerà dalle 9 alle 21 locali (dalle 8 alle 20 in Italia).

***

Ore 9.30 – Colloquio Draghi-Macron

In vista del Consiglio europeo informale, previsto domani e dopodomani a Parigi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia europea.

***

Ore 9 – Bombardamenti su Severodonestk

Almeno 10 persone sono morte in seguito a bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk,

nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast (nel Donbass): lo riferisce un responsabile locale.

***

Ore 8.30 – Protezione Civile: “In Italia arrivati oltre 21mila profughi”

Dall’inizio del conflitto in Ucraina sono giunti in Italia oltre 21mila profughi. Il dato è stato riferito dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ai microfoni di Sky Tg 24.

***

Ore 7.47 – Confermato incontro Lavrov-Kuleba in Turchia

"Noi pensiamo che dal momento che l'Ucraina l'ha confermato, l'incontro si terrà davvero, in particolare perché è stato organizzato dalla Turchia, che ospita l'evento (il Forum diplomatico di Antalya, ndr) a margine del quale è previsto che si tenga l'incontro". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass, alla vigilia del previsto incontro ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e l'omologo ucraino Dmitry Kuleba.

***

Ore 7.29 – Corridoio umanitario a Sumy

Il corridoio di evacuazione dei civili dalla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, rimarrà aperto anche oggi: lo ha reso noto con un messaggio sui social il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy, secondo quanto riporta la Cnn.

***

Sirene antiaereo a Kiev

Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

***

Torture a Zaporizhzhia

“Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici". Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko.

***

I leader di Arabia ed Emirati non parlano con Biden

Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall'accordo sul nucleare iraniano.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata