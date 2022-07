Boati e incendi si sono registrati tra la notte e le prime ore del mattino a Belgorod, città russa occidentale non lontano dal confine con l’Ucraina e le autorità locali parlano di tre morti e quattro feriti. Danneggiati 11 condomini e 39 case.

A Mariupol invece si fanno i conti con il problema dell’approvvigionamento idrico, secondo il consigliere comunale Petro Andriushchenko solo il 5 per cento dei residenti ha accesso all’acqua.

Un bilancio dei territori occupati è stato fatto in queste ore dal presidente Volodymyr Zelensky: dallo scoppio della guerra – il 24 febbraio scorso – i territori di 10 regioni sono stati colpiti dall’esercito russo, da allora è stato possibile liberare 1.027 città e villaggi. Altri 2.610 sono ancora sotto l'occupazione e molti dovranno essere ricostruiti, ha aggiunto il leader di Kiev nel consueto messaggio video ripreso da Ukrainska Pravda.

Domani intanto il suo Paese presenterà, alla conferenza internazionale di Lugano, un piano per la ricostruzione “nel più ampio senso del termine: non solo per ricostruire tutto quello che gli occupanti hanno distrutto, ma anche per creare una nuova base per la nostra vita, per un'Ucraina sicura, moderna e senza barriere".

“Tutto questo richiede investimenti colossali: miliardi, nuove tecnologie, nuove istituzione e anche riforme", ha aggiunto. "Lunedì l'Ucraina presenterà la sua visione nazionale su come realizzare questo. Si tratta del più grande progetto economico dei nostri tempi in Europa e una straordinaria opportunità per ogni Stato, per ogni azienda che inviteremo a lavorare in Ucraina”.

La giornata di ora in ora:

Ore 7.41 – Bombardato l’aeroporto Melitopol occupata, sede truppe russe

Potenti esplosioni intorno alle tre di notte nel perimetro dell'aeroporto di Melitopol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata dall'esercito russo dove hanno sede le truppe della Federazione. Lo riporta Ria Melitopol pubblicando foto e video. Sull'area dell'aeroporto si è alzata un'enorme colonna di fumo. Le conseguenze dell'attacco sono visibili anche a decine di chilometri da Melitopol. I civili non hanno potuto accedere ai rifugi antiaerei perché le forze russe li hanno chiusi tutti - riferiscono i media ucraini - e molti residenti starebbero tentando di lasciare la città.

