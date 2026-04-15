Almeno quattro persone sono state uccise e venti sono rimaste ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. L’attentatore è uno studente della stessa scuola media. Il quattordicenne è entrato in due diverse aule dell'istituto e ha aperto il fuoco.

Tre delle persone uccise erano studenti mentre una era un'insegnante, riportano i media locali, mentre secondo il prefetto locale, Mukerrem Unluler, quattro dei feriti sono in condizioni critiche.

Secondo l'emittente Ntv, l'assalitore è stato fermato dal preside della scuola o da un'insegnante ed è stato successivamente arrestato. Solo ieri, un ex studente armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sud est della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.

(Unioneonline)

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