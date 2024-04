«Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni». Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt, dove ammette la sconfitta alle elezioni municipali turche dopo che i candidati del suo partito hanno perso ad Ankara e a Istanbul e in tutte le maggiori città del Paese.

La proclamazione dei risultati finali è attesa per oggi, ma nel frattempo l’opposizione festeggia. «Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia» ha affermato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp. «Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni», ha aggiunto Ozel, in un discorso trasmesso in tv.

Nella notte a Istanbul è esplosa la festa dei sostenitori del sindaco uscito vincitore dalle urne, Ekrem Imamoglu, riconfermato con oltre il 50% dei consensi contro Murat Kurum, il candidato sostenuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fermo al 40%. Fuochi d'artificio, clacson, bandiere turche e musica: in molti quartieri di Istanbul gli elettori del maggior partito di opposizione Chp si sono ritrovati per festeggiare in massa.

(Unioneonline/v.l.)

