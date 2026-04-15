«Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA!». Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Il riferimento al Pontefice arriva dopo l’attacco frontale senza precedenti al primo Papa americano della storia, con Trump che (senza freni) si è scagliato contro Leone XIV.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116406622416293152

«Non sono un suo grande fan»: è un «debole e pessimo nella politica estera. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis che è totalmente Maga. Lui ha capito tutto», ha tuonato nella notte fra domenica e lunedì in un lungo post su Truth. La replica non si è fatta attendere: «Non mi fa paura», ha detto il Papa.

(Unioneonline)

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