Trump ribadisce le accuse all'Italia: «Si è comportata molto male»Il presidente Usa parla dallo Studio ovale: «Se l'Iran non si comporta bene farò quello che devo fare»
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Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della Nato. «L'Italia si è comportata molto male», ha detto il presidente nello Studio Ovale.
E poi rivolto agli alleati ha aggiunto: «Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro».
Nella stessa sede, parlando con i giornalisti, il tycoon ha ribadito all'Iran l'avvertimento che se non rispetterà l'accordo gli Stati Uniti reagiranno: «Se non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare», ha detto.
(Unioneonline)