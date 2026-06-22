Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della Nato. «L'Italia si è comportata molto male», ha detto il presidente nello Studio Ovale.

E poi rivolto agli alleati ha aggiunto: «Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro».

Nella stessa sede, parlando con i giornalisti, il tycoon ha ribadito all'Iran l'avvertimento che se non rispetterà l'accordo gli Stati Uniti reagiranno: «Se non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare», ha detto.

(Unioneonline)

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