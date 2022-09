"Joe Biden è pazzo oppure affetto da demenza senile”.

È la durissima replica di Donald Trump all’attacco rivoltogli dal suo successore alla presidenza Usa Joe Biden, che parlando alla nazione da Philadelphia aveva definito il magnate repubblicano e i suoi sostenitori del Maga (Make America great again) “una minaccia per gli Stati Uniti”.

Trump ha affidato la sua risposta a Truth, il social network da lui fondato dopo il ban da Twitter e Facebook.

"Qualcuno – ha scritto l’ex numero uno di Washington - dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che MAGA significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, RENDERE DI NUOVO GRANDE L'AMERICA! Se non vuole rendere di nuovo grande l'America attraverso parole, azione e pensiero - e non lo sta facendo - certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d'America", ha concluso Trump.

