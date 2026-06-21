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21 giugno 2026 alle 22:01
Trump insiste: «Difendiamo l’Italia da decenni, loro non ci aiutano contro l’Iran»Nuovo attacco su Truth alla premier Giorgia Meloni
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Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
«Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene», ha detto il presidente sul suo social Truth.
(Unioneonline)
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