«Sono contento di tornare nella città che amo. Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano».

Lo ha detto Donald Trump durante l’evento elettorale in vista del voto per le presidenziali di inizio novembre organizzato al Madison Square Garden di New York.

Nel suo discorso il candidato republlicano ha assicurato che con lui alla Casa Bianca l'America tornerà a sognare in grande. «

Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca», ha messo in evidenza il tycoon nel suo intervento.

Sul palco, oltre alla consorte di Trump, Melania, anche il magnate Elon Musk: «Questa è una vera battaglia:

andate a votare, fatelo ora. Il margine della vittoria deve essere ampio», ha detto il miliardario parlando ai sostenitori dell’ex presidente che cerca il secondo mandato.

(Unioneonline)

