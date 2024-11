Donald Trump ha scelto il suo segretario alla Giustizia: sarà Pam Bondi, ex procuratrice della Florida e attuale presidente del Center for Litigation all'America First Policy Institute, un think tank di destra che sta lavorando con il transition team di Trump sull'agenda amministrativa.

La nomina di Bondi, 59 anni e fedelissima di Trump, arriva dopo il passo indietro di Matt Gaetz, ex deputato repubblicano travolto dalle polemiche dopo che due donne hanno affermato di aver avuto con lui rapporti sessuali a pagamento, con una di loro che l’avrebbe anche accusato di aver avuto rapporti intimi con una minorenne.

«Come prima procuratrice della Florida si è battuta per fermare il traffico di droga e ridurre il numero delle vittime causate dalle overdosi di fentanyl. Ha fatto un lavoro incredibile», afferma Trump sul suo social Truth annunciando la nomina di Bondi. «Per troppo tempo il Dipartimento di Giustizia è stato usato contro di me e altri repubblicani. Ma non più. Pam lo riporterà al suo principio di combattere il crimine e rendere l'America sicura. È intelligente e tosta, è una combattente per l'America First e farà un lavoro fantastico», ha aggiunto il presidente-eletto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata