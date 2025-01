«Per garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo, libereremo il nostro esercito dall'ideologia transgender». È quanto ha detto il presidente americano Donald Trump ai legislatori repubblicani riuniti in Florida. Il tycoon ha infatti firmato un ordine esecutivo per vietare “l'estremismo di genere” nell'esercito, in breve: impedire alle persone transgender di farne parte.

Un consulente ha descritto il disegno di legge come «l'eliminazione dell'estremismo di genere» nell'esercito e ha aggiunto che Trump aveva emesso un altro ordine esecutivo per rimuovere le politiche di reclutamento che incoraggiavano la diversità nell'esercito.

Durante l'amministrazione del suo predecessore Joe Biden, alle persone transgender era stato consentito di prestare servizio nell'esercito. In campagna elettorale, Trump aveva promesso di limitare i diritti delle persone transgender negli Stati Uniti, avvertendo in particolare che avrebbe posto fine «dal primo giorno» e con un «semplice colpo di penna» a ciò che aveva lo chiamavano «delirio transgender».

