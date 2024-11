Donald Trump tira fuori un'altra delle sue frasi choc. Dopo le pistole da puntare contro Liz Cheney, il tycoon attacca la stampa sostenendo che non gli «dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media».

Per uccidermi, ha detto durante un comizio in Pennsylvania, «qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto». Poi ha definito i media «gravemente corrotti».

Il candidati repubblicano ha anche ribadito i suoi attacchi all'Europa e la minaccia di alzare i dazi: «Le nazioni europee ci stanno derubando. Pensano che stiamo stupidi», ha detto, arrivando perfino a improvvisare un'imitazione di Angela Merkel con tanto di accento tedesco. «L'Europa sembra così carina, ma è tremenda», ha attaccato ancora.

