Nuovo procedimento giudiziario per Donald Trump.

Si è aperto al tribunale civile di Manhattan il processo che vede l’ex presidente Usa accusato di aver gonfiato gli asset delle sue aziende allo scopo di frodare banche e assicurazioni.

Il tycoon era in aula e, prima dell’udienza, la procuratrice generale di New York, Letitia James, è stata risoluta: «Donald Trump e gli altri co-imputati hanno commesso una frode persistente e ripetuta. La settimana scorsa lo abbiamo dimostrato nella nostra mozione per un giudizio sommario. Oggi dimostreremo le altre nostre accuse. Il mio messaggio – ha concluso – è semplice: non importa quanto sei potente, non importa quanti soldi potresti avere, nessuno è al di sopra della legge e la legge prevarrà».

