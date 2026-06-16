Un incontro di chiarimento, senza battute né scherzi, per ribadire la necessità che «l'Occidente deve restare unito». Disgelo durante il G7 di Evian tra Giorgia Meloni e Donald Trump dopo le liti dei mesi scorsi culminate con gli attacchi del tycoon alla premier.

Il primo contatto ieri a cena, in giornata nuovi scambi e il siparietto con gli altri leader. «Siete di nuovo amici», li saluta il presidente del Consiglio europeo Costa in un capannello a margine dei lavori. «Siamo sempre stati amici», replica Meloni. E quando Trump dice sorridendo «I was abandoned» («Sono stato abbandonato»), la premier risponde: «No, you are not» («Non lo sei»). 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata