Nasce in Olanda il quarto governo Rutte.

Ci sono voluti ben 271 giorni ai partiti per raggiungere un accordo e dar vita a un governo di coalizione.

Si tratta del negoziato più lungo nella storia dei Paesi Bassi.

La coalizione di governo sarà formata da quattro partiti: il Partito popolare per la libertà e la democrazia dell’attuale capo dell’esecutivo (Vvd), i cristiano-democratici del Cda, i sociali-liberali del D66, e l’Unione cristiana (Cu).

Rutte, alla guida del Paese ininterrottamente dal 2010, è il secondo leader più longevo in Ue dopo Angela Merkel. Da gennaio, quando ha annunciato le dimissioni in blocco dell’esecutivo in seguito allo scandalo “bonus figli”, era in carica per il disbrigo degli affari correnti. Poi le elezioni a marzo e le difficili trattative per formare un nuovo governo di coalizione.

(Unioneonline/L)

