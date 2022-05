Chiusura da parte di Mosca di fronte alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il quale solo un incontro tra lui e Vladimir Putin, suo omologo russo, potrebbe contribuire al raggiungimento della pace tra i due Paesi. Ma il Cremlino sta invece studiando il piano di pace che l’Italia ha presentato all’Onu e che ruota intorno a quattro punti principali esposti la settimana scorsa dal ministero degli Esteri Luigi Di Maio al segretario generale Onu e che è stato messo a punto da Ettore Sequi, il segretario generale della Farnesina originario di Ghilarza.

Innanzitutto c’è il cessate il fuoco: viene ritenuto impossibile che si possa parlare di pace, quando esattamente oggi sono trascorsi tre mesi dall’inizio della guerra, senza che venga imposta e rispettata una tregua.

In secondo luogo, oltre alla valutazione della parte operativa, sarebbe la diplomazia a fare gran parte del lavoro. Zelensky ha già ottenuto un documento relativo all’annessione all’Ue, una carta che aprirebbe le porte a garanzie a livello internazionale: una conferenza per la pace potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti in questo senso.

Il terzo punto ruota intorno alle questioni di Crimea e Donbass, territori sui quali per ora né Ucraina né Russia hanno espresso l’intenzione di concedere qualcosa. Il governo di queste aree viene visto come il “trofeo”: chi se le aggiudica – nelle intenzioni dei due avversari – sarà il vincitore, l’altro il perdente. Ma tutto deve invece essere considerato trattabile, nelle intenzioni dell’Italia, e si troverebbe una soluzione grazie a una commissione di livello internazionale.

Infine, il quarto punto parla di ritiro dei militari di Mosca dai territori occupati e, come conseguenza, il progressivo disarmo. In caso di rispetto delle condizioni, anche le sanzioni nei confronti della Russia potrebbero essere ridiscusse fino ad arrivare alla cancellazione.

Sempre in ambito Nazioni Unite, si è dimesso nelle scorse ore Boris Bondarev, consigliere della missione russa. “Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese” ha detto dopo 20 anni di carriera. Dal 2019 ricopriva l’incarico in ambito diplomatico ma, ha spiegato in una dichiarazione, “la guerra aggressiva scatenata da Putin contro l'Ucraina, e di fatto contro l'intero mondo occidentale, non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma anche il crimine forse più grave contro il popolo russo” commesso da un gruppo dirigente “che vuole solo una cosa, restare al potere per sempre”.

Ha aggiunto di disapprovare “profondamente” quello che il suo governo sta facendo e, probabilmente, “in molti mi considerano già un traditore”.

La giornata di ora in ora:

Ore 7.31 – Kiev, “i russi preparano una nuova offensiva su Zaporizhzhia”

L'esercito russo si prepara a riprendere l'offensiva nell'area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della mattina, citato da Ukrainska Pravda. Le truppe della Federazione stanno rafforzando e raggruppando in tutta l'area le loro unità. Mentre non smette l'operazione offensiva nella zona operativa orientale, dove continua “un fuoco intenso” lungo l'intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky . Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk,vicino a Lysychansk e Severodonetsk.

