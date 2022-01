Quindici anni di carcere per aver tentato di importare nel Regno Unito quasi 3 chili di cocaina nascosta all’interno di barattoli di fagioli e latte di cocco.

Questa la pena inflitta dal tribunale di Londra a due uomini di 43 anni, accusati di traffico internazionale di stupefacenti.

Secondo quanto accertato dall’inchiesta i due erano volati “in vacanza” nell’isola caraibica di St.Lucia. Qui si sarebbero procurati la cocaina che poi avrebbero occultato all’interno di decine di scatole di latta vuote, con l’etichetta “Fagioli stufati” e “Latte di cocco”, che avrebbero poi richiuso con un sigillatore e spedito in Inghilterra.

Alla dogana però gli agenti si sono accorti del reale contenuto dei barattoli e, dopo aver avviato le indagini, sono riusciti ad arrivare fino ai responsabili, poi arrestati, processati e ora duramente condannati.

"Questa vicenda è un messaggio chiaro e forte a coloro che intendono far entrare sostanze illegali nei nostri confini. Prendiamo molto sul serio questo tipo di reati e non lasceremo nulla di intentato per consegnare i trafficanti alla giustizia", ha spiegato in una nota ​​l'ispettore Matthew Webb, della Metropolitan Police di Londra, commentando la condanna.

