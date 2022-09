Tragica vacanza a Formentera.

Un giovane italiano di 25 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), è morto durante una gita in barca nel mare dell’isola spagnola, mentre era in compagnia di alcuni amici.

In base a una prima ricostruzione, il ragazzo si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Poi il recupero del corpo senza vita.

Le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Non è chiaro se il giovane sia caduto in acqua per poi annegare o se invece sia rimasto vittima di un malore.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata