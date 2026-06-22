Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia, colpita da un'ondata di caldo estremo. «Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa», ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

I due bambini sono stati trovati privi di sensi nell'auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l'Ubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi. Lo riporta la Provence sottolineando che i bimbi sono stati trovati in arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che era molto calda.

Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne.

(Unioneonline)

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