È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto in Messico durante un evento elettorale. A San Pedro Garza Garcia, nello Stato di Nuevo León, un palco è crollato mentre era in corso la manifestazione di chiusura di campagna elettorale di Lorenia Canavati per il voto del 2 giugno, che vedrà il rinnovo di 20.708 cariche e la scelta del nuovo presidente.

Nove i morti, una settantina i feriti.

Secondo le verifiche effettuate, la struttura allestita nel campo da baseball El Obispo ha ceduto intrappolando diverse persone. La causa probabile sembra sia il fortissimo vento.

Un episodio che mette in luce un altro fattore, oltre alla violenza politica e al traffico della droga, che sta complicando notevolmente la situazione in Messico: il cambiamento climatico. Nell'ottobre del 2023, l'uragano Otis ha devastato la città di Acapulco con un'intensità mai osservata in quella zona della costa del Pacifico. Anche le ondate di caldo e di siccità che stanno colpendo il territorio in questi giorni hanno raggiunto livelli senza precedenti.

Sebbene in ambito elettorale l'attenzione dei media sia focalizzata sui tre aspiranti alla presidenza della Repubblica – Claudia Sheinbaum della coalizione di governo, Xóchitl Gálvez dell'alleanza dell'opposizione e Jorge Álvarez Máynez del Movimento Cittadino - la maggior parte delle cariche in lizza sono per il posto di presidente del consiglio comunale.

