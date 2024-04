Un 43enne si è gettato sotto un treno regionale a Barcellona. Quando è stato identificato, la polizia ha raggiunto la sua abitazione scoprendo all’interno i corpi senza vita della moglie e dei due figlioletti di 8 e 5 anni.

L’uomo, secondo le autorità, avrebbe sterminato la famiglia, che viveva in una casa di El Prat de Llobregat, per poi togliersi la vita.

Da una prima ricostruzione, il 43enne, dopo aver ucciso la moglie e i bambini è salito sulla sua auto, dove avrebbe lasciato un biglietto chiedendo “perdono” per poi raggiungere la stazione. Ha atteso l’arrivo di un treno e poi si è piazzato sui binari. Il macchinista non è riuscito a fermare in tempo il convoglio.

Le autorità stanno indagando sul nuovo crimine di violenza di genere in Catalogna. Solo una settimana fa a Gerona un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso il figlio di 5 anni e ferito gravemente la madre, una donna di nazionalità spagnola di 29 anni, sopravvissuta all'attacco e tuttora ricoverata in ospedale. Da inizio anno sono almeno 5 i bambini vittime di violenza vicaria di femminicidi in Spagna, tutti in Catalogna, 55 dal 2013, secondo i dati del ministero dell'Interno.

