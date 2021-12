Sono oltre 80 al momento le vittime del passaggio di una serie di tornado che si sono registrati in sei diversi Stati degli Usa. L’ultimo aggiornamento, ancora non definitivo, viene fornito dai servizi di soccorso, che indicano anche decine di dispersi senza poter tuttavia fornire ulteriori indicazioni.

Intere città sono state devastate, alcuni paesi rasi al suolo come successo a Mayfield, in Kentucky. “Non sappiamo quante vite umane siano andate perdute né l'ampiezza dei danni", aveva commentato ieri sera il presidente americano Joe Biden, promettendo che lo stato federale avrebbe fatto "tutto il possibile per aiutare".

