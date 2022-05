In Italia ampie parti di mondo politico non capiscono perché la Finlandia voglia oggi entrare nella NATO. Incomprensioni che vanno dalla destra (che fino a qualche tempo fa andava a intessere amicizie a Mosca), alla sinistra, che con vari intellettuali si premura di dare consigli ai finlandesi su cosa sia meglio fare (stando in Italia, ovviamente).

Jenni Paiunen, consigliere comunale a Helsinki dal 2017, ora al secondo mandato con Kokoomus, partito liberale di centro, racconta a L’Unione Sarda come stanno le cose viste dal suo Paese. Classe 1980, una laurea in Economia e Commercio all'Università di Aalto (Helsinki) e un Master in Politica Europea presso il College of Europe, Bruges, Belgio, tra il 2002 e il 2013 ha lavorato come osservatore elettorale europeo e nello sviluppo internazionale presso l'Unione Europea e la Banca Mondiale. Durante questo periodo ha vissuto 10 anni tra Francia, Belgio, Spagna, Cile, Barbados, Angola e Stati Uniti. Da quando è tornata in Finlandia, ha lavorato nel campo delle tecnologie sanitarie e attualmente come amministratore delegato della Finnish Brain Foundation che sostiene la ricerca neurologica. Parla finlandese, inglese, francese, spagnolo, portoghese e un po' di svedese. Vive con suo marito e sua figlia nel centro di Helsinki.

Ci spiega perché la Finlandia ha deciso di entrare nella NATO?

“Vogliamo vivere in pace nel nostro Paese. Ecco perché ora vogliamo diventare membri della NATO. Questa è la nostra difesa. Non vogliamo minacciare nessuno con la nostra domanda di ingresso. Finlandia e Svezia stanno domandando l’adesione alla NATO nello stesso momento. Il 24 febbraio, quando la Russia ha lanciato una guerra offensiva in Ucraina, ha cambiato per sempre la percezione di sicurezza della Finlandia. Il nostro presidente Sauli Niinistö nel suo discorso di marzo si è espresso così: “Sono state tolte le maschere e ora c’è solo il viso freddo della guerra davanti”. Dal punto di vista della NATO, l’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza per la difesa migliorerà la sicurezza del Mar Baltico e della regione artica. Nel corso degli anni, la Finlandia ha collaborato intensamente come partner NATO per la pace. Tuttavia, non avevamo le garanzie di sicurezza dell'articolo 5 della NATO. La Finlandia continuerà a fare affidamento sulla propria difesa, l'adesione alla NATO porterà maggiore credibilità e garanzie di sicurezza. La Finlandia soddisfa i criteri per l'adesione: dispone di una forza di difesa moderna, compatibile con la NATO, e abbiamo mantenuto la spesa per la difesa al di sopra del 2% del PIL".

Quali sono state le reazioni nel suo paese al discorso che Putin ha fatto nello scorso febbraio, prima di iniziare la guerra?

“Sebbene fosse noto che la Russia stava concentrando le truppe ai confini dell'Ucraina, gli esperti finlandesi non credevano che la Russia avrebbe iniziato una guerra. Pensavamo che Putin avrebbe avuto più da perdere che da guadagnare. Il discorso del 21 febbraio 2022 ci ha aperto gli occhi sul fatto che la minaccia di guerra era reale, il discorso era spaventoso. Putin ha annunciato il suo riconoscimento dei territori ribelli nell’Ucraina orientale come indipendenti. La Finlandia non è stata menzionata nel discorso, ma molti degli argomenti storici utilizzati erano applicabili non solo all’Ucraina ma anche alla Finlandia”.

L’attuale Primo Ministro Sanna Marin (e con lei il Partito Socialdemocratico che la sostiene) erano radicalmente contrari all’ingresso della Finlandia nella NATO; oggi sono diventati i principali sostenitori. Cosa ha fatto cambiare loro idea?

“Gli orrori della guerra ucraina, come l’omicidio e lo stupro di civili e la distruzione di ospedali e altre strutture umanitarie, sono stati ampiamente riportati dai media finlandesi. Alla luce della storia, è facile per i finlandesi identificarsi con la sofferenza degli ucraini, ciò ha accelerato l'evoluzione dell'opinione pubblica sulla questione della NATO. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha fatto cambiare anche la posizione del nostro Primo Ministro: Sanna Marin ora afferma di aver sostenuto da tempo l’adesione alla NATO, ma a gennaio aveva detto alla Reuters che considerava altamente improbabile la candidatura della Finlandia alla NATO. La maggior parte dei partiti finlandesi in passato si è opposta all’adesione alla NATO, ma dall'inizio della guerra in Ucraina, un partito dopo l’altro ha cambiato posizione. L’unico grande partito parlamentare che non sostiene ufficialmente l'adesione alla NATO è l'Alleanza di sinistra. Sono orgogliosa che per una volta le parti politiche che tendono a non essere d'accordo siano state in grado di lavorare insieme sulla questione della NATO”

In generale, nel paese (media, intellettuali, sindacati) qual è l’attitudine verso questo ingresso nella NATO? sono stati fatti dei sondaggi?

“Il dibattito sulla NATO in Finlandia è stato più ampio negli ultimi tre mesi che nei 30 anni precedenti messi insieme. Ha coinvolto politici, ricercatori, media e cittadini. Il sostegno alla Finlandia nella NATO era del 28% nel gennaio 2022 e del 73% in un sondaggio dell’11 maggio 2022 dell’Helsingin Sanomat (NDT principale quotidiano finlandese). I rappresentanti delle imprese si sono espressi fortemente a favore dell’adesione della Finlandia alla NATO. La sicurezza aggiuntiva fornita dalla NATO è stata considerata importante per l'economia finlandese per attrarre investimenti, esperti stranieri e turisti”.

Quale è stato l’atteggiamento storico della Finlandia nelle sue relazioni con l’URSS e poi con la Russia?

“Finlandia e Russia hanno 1.340 chilometri di confini comuni. Da Helsinki a San Pietroburgo ci sono meno di 400 km, la distanza da Modena a Roma. La Finlandia è stata in guerra contro l’Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale. Siamo rimasti indipendenti, ma abbiamo perso circa il 10% della superficie terrestre della Finlandia a favore dell'Unione Sovietica e alcune basi sovietiche sono state installate in Finlandia (smantellate negli anni 60). Durante la Guerra Fredda e dopo la caduta dell'Unione Sovietica fu mantenuta una politica di non allineamento bilanciando Est e Ovest. Storicamente, il commercio con la Russia è stato importante per l'economia finlandese, ma la sua quota è diminuita, soprattutto dall'inizio della guerra di Crimea nel 2014. La Finlandia è coinvolta nelle sanzioni russe nell'ambito dell'Unione Europea. La Russia ha dichiarato che risponderà alla domanda di adesione della Finlandia alla NATO e la Finlandia si è preparata. Può anche significare una concentrazione militare ai nostri confini o vari attacchi ibridi e informatici. Ad esempio, nel 2015-16 la Russia ha inviato sistematicamente richiedenti asilo oltre confine per seminare instabilità in Finlandia”.

Nel 2005 la Presidente della Repubblica Tarja Halonen prese parte alle celebrazioni del 60º anniversario del Giorno della Vittoria a Mosca, e si oppose all’uso di mine lungo il confine con la Russia. Questi tentativi di apertura alla fine cosa hanno prodotto?

“La Finlandia ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti con Mosca. L’ex presidente finlandese Tarja Halonen è stata ampiamente criticata in Finlandia questa primavera e la politica della sua presidenza è stata vista sotto una nuova luce; è stata considerata ingenua. A mio parere, durante la presidenza di Tarja Halonen all’inizio degli anni 2000, c’erano probabilmente più motivi per essere ottimisti sullo sviluppo della Russia. Col senno di poi, la storia è più facile da spiegare rispetto a quando la situazione è in movimento. Da allora, l’evoluzione della democrazia in Russia è stata triste da guardare, l'opposizione e i media liberi sono stati sconfitti, dissidenti come Boris Nemtsov e Alexey Navalny sono stati assassinati o imprigionati. L’attuale presidente della Finlandia, Sauli Niinistö, è noto anche per i suoi stretti contatti con Vladimir Putin. Il suo messaggio dell'11 maggio alla Russia in merito alla candidatura della Finlandia alla NATO è più diretto che mai: “Voi avete causato questo, guardatevi allo specchio”.

È vero che voi in Finlandia avete, da sempre, dei bunker che vengono regolarmente usati per esercitazioni in caso di attacco? Come mai avete sempre mantenuto queste pratiche?

“I rifugi sono stati costruiti in Finlandia da oltre 80 anni. La Finlandia ha 54.000 centri di accoglienza della protezione civile, il che corrisponde alla seconda migliore situazione di protezione al mondo dopo la Svizzera. A Helsinki, ad esempio, sono stati costruiti nelle stazioni della metropolitana. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la discussione sulla “preparazione” e sulla situazione dei ricoveri civili è iniziata subito tra i finlandesi e anche nel consiglio comunale di Helsinki. Ai finlandesi è stato anche chiesto di portare a casa forniture di emergenza per 72 ore in caso di necessità. Ciò significa cibo, acqua, torce elettriche e una radio in caso di interruzione della corrente. Questo di per sé non è una novità. Le istruzioni sono simili in molte situazioni di emergenza, ricordo le stesse istruzioni mentre mi preparavo per un uragano nei Caraibi”.

In questi giorni si vota in Parlamento: come voteranno i partiti?

“Una forte maggioranza in Parlamento sosterrà la domanda di adesione alla NATO. La mia previsione è che circa 190/200 voteranno a favore (che vuol dire anche la metà dei parlamentari dell’Alleanza di sinistra ndr].

La Finlandia è un paese che ha aderito alla Unione Europea nel 1995 e ha anche aderito all’euro (unico Paese nordico ad aver adottato l'euro come moneta). A vostro avviso l’adesione alla Nato cambierà qualcosa nell’europeismo del vostro paese?

“In Finlandia sentiamo che ora siamo ancora più chiaramente parte dell’Occidente. La guerra in Ucraina cambierà per sempre l’Europa e la Finlandia con essa. Il ruolo della NATO in Europa è cresciuto con l'Ucraina. L’Europa è divisa e le sanzioni contro la Russia dureranno a lungo; la pace deve essere stabilita al più presto in Ucraina e l’Europa deve contribuire alla sua ricostruzione. L’UE e i suoi Stati membri hanno adottato decisioni storiche sulla politica di sicurezza, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza militare all'Ucraina attraverso il Fondo europeo per la pace. Tuttavia, la difesa europea è coordinata attraverso la NATO. A causa del cambiamento climatico, l’Europa deve ridurre rapidamente l'uso di combustibili fossili; allo stesso tempo, dobbiamo sforzarci di sbarazzarci dei carburanti russi e acquistarli altrove in futuro. La transizione verde potrebbe fare un piccolo passo indietro momentaneamente, ma accelererà a lungo termine”.

In Italia capita di leggere che la Finlandia stia prendendo questa decisione sull’onda della emozione e che farebbe meglio a ripensarci. Cosa si sente di dire a chi la pensa così?

“L'equilibrio tra ragione ed emozione è importante in tutte le decisioni. La storia interpreterà la candidatura della Finlandia alla NATO, ma in questa situazione e a partire da questo momento, questa è l'unica opzione per la Finlandia”.

Filippo Petrucci – Cagliari

