«In effetti mi hanno contattato diversi partiti per chiedermi di candidarmi alla presidenza degli Stati Uniti». È la rivelazione dell'attore Dwayne “The Rock” Johnson, commentando i risultati di un sondaggio in cui il 46% degli americani si è detto pronto a sostenere una sua eventuale campagna per la Casa Bianca.

Primo ospite nel nuovo podcast del comico Trevor Noah What Now?, l'attore ed ex wrestler, nato in California 51 anni fa, ha raccontato di «essere rimasto davvero commosso e onorato» dai risultati del sondaggio. E ha ammesso: «Alla fine del 2022 ho ricevuto la visita di funzionari di diversi partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi. È stato tutto molto surreale perché non è mai stato il mio obiettivo fare politica», ha aggiunto l'attore.

Johnson si è descritto come un «centrista» e «politicamente indipendente», ma nel 2020 ha dato il suo sostegno a Joe Biden. Nel 2016 “The Rock” aveva inoltre confessato a GQ che «il pensiero di essere governatore o presidente è allettante». E un anno dopo disse a Variety che stava prendendo in considerazione «seriamente» la campagna presidenziale del 2024.

Johnson non è la prima star dello showbiz Usa a ipotizzare un futuro in politica o addiririttura intraprendere la carriera pubblica ad alto livello. Ronald Reagan, ex attore, divenne presidente negli anni Ottanta. Arnold Schwarzenegger è stato governatore della California e avrebbe volentieri partecipato alle presidenziali se queste ultime non gli fossero state precluse per via della nascita al di fuori degli States.

Si era candidato invece nel 2020 il rapper Kanye West, senza però raccogliere molti consensi. Senza contare Donald Trump, arrivato alla presidenza dopo una lunga carriera non solo come imprenditore, ma anche come volto televisivo.

(Unioneonline/l.f.)

