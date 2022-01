Allarme in Texas.

Un uomo ha fatto irruzione in sinagoga nel pieno della funzione mattutina a Colleyville, vicino a Dallas, e tiene in ostaggio un rabbino e altre tre persone. Le autorità sono sul posto insieme al corpo speciale degli SWAT e all'Fbi: tutta la zona è stata evacuata.

"Fatemi parlare con mia sorella", ha detto il sequestratore. "Se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio, vi dico che moriranno tutti".

Si tratterebbe di Muhammad Siddiqui: è il fratello di Aafia Siddiqui, terrorista in carcere alla Carswell Air Force Base di Forth Worth, nota come “Lady Al Qaida”.

La donna ha studiato negli Stati Uniti al Mit: arrestata nel 2008 in Afghanistan, è stata condannata a 86 anni di carcere. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche e su come trasformare l'Ebola in arma. E’ accusata anche di aver cercato di uccidere soldati americani e agenti dell'Fbi durante l'interrogatorio nella provincia afghana di Ghanzi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata