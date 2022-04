Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato nella tarda serata di ieri in Bosnia Erzegovina dove ha provocato almeno vittima, numerosi feriti e vari crolli.

A perdere la vita, secondo i media locali, è stata una giovane di Stolac, località più vicina all’epicentro del sisma individuato a Liubinje. Era in casa quando è rimasta sepolta dalle macerie: trasportata in ospedale a Mostar, le ferite si sono rivelate troppo gravi e la donna è morta poco dopo.

Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto dopo essersi riversate per strada in preda al terrore per aver sentito gli edifici tremare.

Il sisma è stato avvertito anche in Italia, “in tutto il centro-sud”, scrivono su Twitter i Vigili del fuoco. Testimonianze arrivano inoltre dalla costa del Friuli Venezia Giulia ma non vengono segnalati danni.

